THE GET UP KIDS a Maggio in concerto a Livorno, Cervia e Milano

Ultime generazioni di emo, post-hardcore, pop punk e simili, questa perla è per voi. Hellfire Booking Agency annuncia il ritorno dei Get Up Kids per il venticinquennale di «Something to Write Home About»!

Iper melodici, strappacuore e mordaci quanto il punk con cui son cresciuti, i The Get Up Kids hanno segnato la storia della seconda ondata dell’emo, delle generazioni contemporanea e appena successive e di chiunque possedesse un mezzo per ascoltare musica a fine Anni ’90. Capitanati da Matt Pryor, i Get Up Kids coniano alcuni degli inni emo più importanti del decennio, catturando l’attenzione di major e critica – una prodezza pressoché inaudita per l’ambiente underground. Il rilascio di «Something To Write Home About», poi, li catapulta nell’occhio adorante della scena internazionale, da cui gli eroi del genere non svaniranno più, neanche ad oltre un ventennio di distanza.

31esimo posto nella Billboard Heatseekers, oltre 100,000 copie vendute in un anno e tour promozionali con Green Day, At the Drive In e Weezer, «Something to Write Home About» non radicalizza unicamente la percezione della band a livello globale ma dell’intera Vagrant Records, che diventa una delle label più gettonate ed essenziali per band da Alkaline Trio a Dashboard Confessional. Kerrang!, LA Weekly e NME, fra i tanti, includono l’album e i suoi singoli fra i migliori ascolti della storia emo e pop punk, e la sua ristampa in vinile del 2015 arriva al 16esimo posto della Billboard Vinyl Albums Chart. Non per niente ancora quest’anno scriviamo con trepidazione del suo ritorno sugli spalti.

«Something to Write Home About» compie 25 anni, e i Get Up Kids non si lasciano sfuggire l’occasione di farcelo ascoltare per interezza ben tre volte, questo maggio.

23 MAGGIO 2025 | THE CAGE

LIVORNO – Via del Vecchio Lazzeretto, 20

24 MAGGIO 2025 | ROCK PLANET

PINARELLA DI CERVIA (RA) – Viale Tritone, 77

25 MAGGIO 2025 | LEGEND CLUB

MILANO – Viale Enrico Fermi, 98