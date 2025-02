THE GAME: la leggenda del rap in concerto il 4 Marzo al Fabrique di Milano

La leggenda del rap THE GAME torna, il 4 marzo 2025, al Fabrique di Milano dopo undici anni di assenza dall’Italia in occasione del suo tour in Europa e nel Regno Unito, “The Documentary 20th Anniversary Tour“, dedicato alla celebrazione dei vent’anni di “The Documentary”, il suo celeberrimo album d’esordio.

I principali concerti del tour “The Documentary 20th Anniversary Tour” nel Regno Unito e in Europa si terranno tra marzo e aprile 2025 e, in preparazione al tour, THE GAME è attualmente al lavoro su un nuovo album in studio, “The Documentary 3”, il terzo della serie “The Documentary”, previsto in uscita nel 2025.

The Game, nato Jayceon Terrell Taylor nel 1979 a Compton, ha avuto un’infanzia difficile segnata dal crimine. Dopo essere stato ferito in una sparatoria, ha deciso di dedicarsi al rap, ispirandosi a icone come N.W.A, 2Pac e Jay-Z. Scoperto da Dr. Dre, ha firmato con Aftermath Records e nel 2005 ha debuttato con The Documentary, album di successo che ha rilanciato la scena hip hop della West Coast.

Nei successivi anni, ha pubblicato diversi album acclamati, tra cui Doctor’s Advocate (2006), LAX (2008), The R.E.D. (2011) e Born 2 Rap (2019). La sua carriera è stata segnata dalla rivalità con 50 Cent e dalla collaborazione con numerosi artisti di spicco. Nel 2012 ha fondato l’etichetta Blood Money Entertainment e si è cimentato anche nel mondo televisivo e videoludico.

Dopo aver annunciato il ritiro, è tornato nel 2020 con il singolo A.I. with the Braids e nel 2022 ha pubblicato DRILLMATIC, album di 30 tracce con collaborazioni importanti come Kanye West, Lil Wayne e Rick Ross.

THE GAME

“THE DOCUMENTARY 20TH ANNIVERSARY TOUR”

UNICA DATA ITALIANA

MARTEDì 4 MARZO – @FABRIQUE, MILANO