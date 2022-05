The DARKNESS in concerto il 23 Luglio al Pordenone Blues & Co. Festival

PORDENONE BLUES & CO. FESTIVAL annuncia l’imperdibile concerto dei The Darkness, live sabato 23 luglio 2022 al Parco San Valentino. Un appuntamento all’insegna dell’hard rock inglese, che vedrà protagonista il gruppo britannico guidato dal carismatico Justin Hawkins, con uno special guest che verrà annunciato nei prossimi giorni.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/darkness2022

Attesissima e da sempre molto amata dal pubblico italiano, la carismatica rock band inglese ha firmato successi planetari come “I Believe in a Thing Called Love”, “One Way Ticket” e “Everybody Have a Good Time” e album memorabili come “Permission to Land” e “One Way Ticket to Hell…And Back”.

Vantano una carriera ricca di riconoscimenti, dischi d’oro per i loro successi e innumerevoli premi, tra cui 3 Brit Awards, 2 MTV Music Awards, Kerrang Awards.

Nel 2021 hanno pubblicato il loro settimo album di inediti “Motorheart” (per l’etichetta Cooking Vinyl), composto da nove potenti ed energiche tracce, che ha dato conferma della straordinaria abilità dei musicisti, dal vivo grandiosi intrattenitori.

PORDENONE Blues & CO. Festival

19 luglio – Vintage Trouble e Christone “Kingfish” Ingram

20 luglio – Jeff Beck

22 luglio – Fantastic Negrito

23 luglio – the Darkness

17 settembre – Paul Weller

