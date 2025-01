THE DARKNESS ad Ottobre in concerto a Milano, Roma a Nonantola (Modena)

Oltre alla data estiva già annunciata (sabato 2 agosto al Festival di Majano in provincia di Udine), THE DARKNESS confermano oggi gli appuntamenti autunnali del tour a supporto dell’album “Dreams On Toast”, in uscita il 28 marzo 2025 per Cooking Vinyl.

THE DARKNESS saranno in Italia per tre concerti che si terranno il 16 ottobre a Milano (Alcatraz), il 17 ottobre a Roma (Orion, Ciampino) e il 18 ottobre a Nonantola (Vox, Modena).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3E6bzlV

Leggende del rock, The Darkness sono pronti a tornare con ‘Dreams On Toast‘, l’ottavo album in arrivo il 28 marzo su etichetta Cooking Vinyl.

“Hai presente quella sensazione simile a quando il respiro di Dio solletica la tua anima e ti dice di creare? Già, fa ridere anche me, ma non puoi resistere” commenta il frontman Justin Hawkins. “Dio potrebbe non avere il potere che aveva una volta, ma sa dannatamente bene ciò di cui il mondo ha bisogno adesso, ed è il rock dolce rock. E chi siamo noi, semplici mortali dalle straordinarie capacità, per discutere con il divino?”.

“Quindi ci siamo impegnati per dare il meglio, per pensare al meglio, alle canzoni d’élite, alla musica che cambia la vita dei secoli. Poi abbiamo tirato fuori una dozzina di pezzi, che vi presentiamo qui, serviti sopra i resti carbonizzati dei vostri invidiosi contemporanei..signore e signori, vi presento Dreams On Toast!” prosegue Hawkins.

A oltre 20 anni dal loro successo che ha cambiato il volto della musica rock britannica, con i loro inni sfaccettati e vestiti di spandex, The Darkness continuano a generazioni di fan in tutto il mondo. La scorsa settimana Taylor Swift ha fatto impazzire il web cantando l’eterna mega hit della band, ‘I Believe In A Thing Called Love’ agli US Open a New York. Il brano è tornato in vetta alle classifiche rock di tutto il mondo, raggiungendo la #1 nella Rock iTunes Chart negli Stati Uniti, 21 anni dopo la sua pubblicazione.

E ora, con ‘Dreams On Toast’, The Darkness offrono un’altra trionfante raccolta di pezzi rock in oro massiccio!

THE DARKNESS

Dreams On Toast Tour

16 ottobre 2025 – Milano, Alcatraz

17 ottobre 2025 – Ciampino (Roma), Orion

18 ottobre 2025 – Nonantola (Modena), Vox

