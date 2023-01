THE DAMNED: la storica rock band inglese in concerto sabato 11 marzo a Milano

La storica rock band inglese THE DAMNED sarà in concerto a Milano per una data imperdibile che si terrà all’Alcatraz sabato 11 marzo 2023.

In quest’occasione l’iconico gruppo britannico – che vede nelle proprie fila ancora oggi il cantante Dave Vanian, Captain Sensible alla chitarra e Paul Gray al basso – eseguirà per intero THE BLACK ALBUM, loro quarto disco pubblicato nel 1980.

THE DAMNED

Sabato 11 marzo 2023 – Milano – Alcatraz

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/damned23

Prevendita da venerdì 13 gennaio alle ore 10:00



Prezzo del biglietto in prevendita: € 32,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 37,00