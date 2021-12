THE CURE + The Twilight Sad in concerto a Bologna, Firenze, Padova e Milano

Esattamente sei anni dopo l’ultimo tour nelle arene europee ed italiane, The Cure saliranno sui palchi di quattro dei più grandi e prestigiosi palazzetti italiani con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione.

Nel 2021 The Cure sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra).

THE CURE + The Twilight Sad

31 ottobre 2022 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

1 novembre 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum

3 novembre 2022 Padova, Kioene Arena

4 novembre 2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thecure2022

Per agevolare e premiare chi nei mesi scorsi ha richiesto un voucher per uno spettacolo che ha subito variazioni e non l’ha ancora utilizzato per intero, a partire dalle 9 di giovedì 9 dicembre, e fino alla mezzanotte, i possessori di voucher emessi per show Barley Arts potranno accedere in anteprima ai biglietti nominali per i quattro concerti sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti destinati a questa iniziativa.

È fondamentale verificare quale dei tre circuiti di vendita ha emesso il voucher, perché questo sarà utilizzabile esclusivamente sul medesimo circuito. Ogni codice univoco che identifica il voucher consentirà l’acquisto di un solo biglietto per uno dei quattro concerti: se il costo del biglietto è superiore all’importo del voucher, l’acquirente dovrà saldare la differenza con uno dei metodi di pagamento disponibili.

Se invece il voucher ha un importo superiore al costo del biglietto, l’acquirente potrà utilizzare il credito residuo per acquistare biglietti di altri spettacoli Barley Arts sul medesimo canale di biglietteria.

Le vendite generali apriranno a tutti sugli stessi canali alle 9 di venerdì 10 dicembre, per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account; chi ha acquistato un biglietto per uno degli spettacoli durante la presale riservata ai voucher potrà acquistarne altri tre per lo stesso e quattro ciascuno per gli altri. Naturalmente sarà possibile continuare a utilizzare i voucher durante la vendita generale.Le regole di accesso e controllo ai concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli stessi, incluse quelle specifiche inerenti la limitazione della diffusione di Covid-19.

THE CURE – The Twilight Sad

Lunedì 31 Ottobre 2022 – Casalecchio di Reno (BO)

Unipol Arena – via Gino Cervi, 2



Inizio concerti h. 19:00

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thecure2022

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Tribuna Est / Ovest parterre: € 75,00 + prev.

1° Anello Est / Ovest Best Seats: € 75,00 + prev.

1° Anello Est / Ovest: € 65,00 + prev.

Gradinata Frontale: € 65,00 + prev.

2° Anello Est / Ovest: € 55,00 + prev.

Martedì 1° Novembre 2022 – Firenze

Mandela Forum – piazza Enrico Berlinguer



Inizio concerti h. 19:00



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thecure2022

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

1° Settore: € 75,00 + prev.

2° Settore: € 65,00 + prev.

3° Settore: € 55,00 + prev.

4° Settore: € 45,00 + prev.

Giovedì 3 Novembre 2022 – Padova

Kioene Arena – via San Marco, 53

Inizio concerti h. 19:00



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thecure2022

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Tribuna Gold: € 75,00 + prev.

Tribuna Numerata: € 65,00 + prev.

Venerdì 4 Novembre 2022 – Assago (Milano)

Mediolanum Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6

Inizio concerti h. 19:00



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thecure2022

Parterre posto unico in piedi: € 55,00 + prev.

Parterre Tribuna A: € 85,00 + prev.

Tribuna Parterre: € 75,00 + prev.

1° Anello: € 65,00 + prev.

2° Anello: € 55,00 + prev.