Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

THE BLACK KEYS + Robert Finley: il 10 Settembre in concerto all’Alcatraz di Milano

Published

Dopo i due appuntamenti in Italia dello scorso anno, THE BLACK KEYS tornano nel nostro paese per una data del loro nuovo tour “PEACHES ‘N KREAM”, giovedì 10 settembre 2026 all’ALCATRAZ di MILANO.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Mhkfuo

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 13 febbraio

Il nuovo album “Peaches!” (Easy Eye Sound/Warner Records), anticipato dal nuovo singolo “You Got To Lose”, uscirà il 1° maggio e racchiuderà 10 brani. Il progetto ha preso forma in uno dei momenti più difficili della vita del cantante Dan Auerbach: la diagnosi di cancro all’esofago del padre e il suo soggiorno nella casa del figlio a Nashville, mentre le sue condizioni stavano peggiorando. In quel contesto carico di dolore e impotenza, la musica diventa un rifugio necessario.

Il disco è stato registrato con tutti i musicisti che suonavano nella stessa stanza, con pochissimi overdub, ed è il primo album mixato interamente dalla stessa band dal 2006, anno di pubblicazione di “Magic Potion”.

THE BLACK KEYS

Black Keys nascono all’inizio degli anni Duemila ad Akron, Ohio, dall’incontro tra due amici d’infanzia, Dan Auerbach (voce e chitarra) e Patrick Carney (batteria). Fin dagli esordi, il duo sviluppa un metodo di lavoro basato su scrittura, registrazione e produzione condivise, mantenuto nel tempo e fondato sull’improvvisazione e su un approccio essenziale.

Dopo i primi album “Thickfreakness” (2003) e “Magic Potion” (2006), la band ottiene una più ampia visibilità con “Attack & Release” (2008), certificato oro negli Stati Uniti. Il successo internazionale arriva con “Brothers” (2010), doppio platino e vincitore del GRAMMY® come Best Alternative Music Album. Il singolo “Tighten Up” riceve il GRAMMYs per Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal.

Nel 2011 pubblicano “El Camino”, che ottiene la certificazione di doppio platino e tre GRAMMYs, tra cui Best Rock Album. “Turn Blue” (2014) debutta al primo posto della Billboard 200, mentre “Dropout Boogie” (2022) segna il loro sesto ingresso nella Top 10 della stessa classifica.

Nel corso della carriera, i Black Keys hanno venduto oltre 10 milioni di dischi, ottenuto cinque GRAMMYs e suonato in location come il Madison Square Garden. Hanno inoltre collaborato con artisti come Noel Gallagher, Billy F. Gibbons, Beck e Juicy J. Nel 2025 pubblicano il tredicesimo album in studio, “No Rain, No Flowers (Easy Eye Sound/Warner Records)”, che vale a Dan Auerbach la quinta nomination ai GRAMMYs come Producer of the Year.

THE BLACK KEYS

PEACHES ‘N KREAM TOUR

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2026 ALCATRAZ – MILANO
Special guest: Robert Finley

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Mhkfuo

PREVENDITA BIGLIETTI
My Live Nation presale: giovedì 12 febbraio – h 10:00
Vendita generale: venerdì 13 febbraio – h 10:00

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

The BLACK KEYS infiammano l’AMA Music Festival 2025 a Romano d’Ezzelino

Soldout con 10.000 presenze per i The Black Keys all'anteprima dell'AMA Music Festival 2025. Ad aprire il concerto i Jet di Nic Cester.

24/07/2025

Festival

10 anni di AMA Music Festival: dalla Preview ad AMA for Peace, tutto il programma dell’edizione 2025

Nel verde di Romano d’Ezzelino, AMA celebra 10 anni con The Prodigy, Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age e tanti altri.

11/07/2025
Concerti Luglio RockOn.it Concerti Luglio RockOn.it

Musica

Concerti del mese: Luglio 2025

Consulta una lista di concerti selezionati per Luglio 2025. Cerca il tuo concerto preferito, troverai data, città e location. I concerti sono ordinati in...

02/07/2025
Migliori Album 2024 Migliori Album 2024

Musica

I migliori album del 2024 secondo la redazione di RockOn.it

Come ogni Natale, arriva la classifica dei cinque album dell'anno secondo la redazione di RockOn. Spoiler: si, ci sono piaciuti proprio quelli lì.

25/12/2024