THE BLACK KEYS + Robert Finley: il 10 Settembre in concerto all’Alcatraz di Milano

Dopo i due appuntamenti in Italia dello scorso anno, THE BLACK KEYS tornano nel nostro paese per una data del loro nuovo tour “PEACHES ‘N KREAM”, giovedì 10 settembre 2026 all’ALCATRAZ di MILANO.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Mhkfuo

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 13 febbraio

Il nuovo album “Peaches!” (Easy Eye Sound/Warner Records), anticipato dal nuovo singolo “You Got To Lose”, uscirà il 1° maggio e racchiuderà 10 brani. Il progetto ha preso forma in uno dei momenti più difficili della vita del cantante Dan Auerbach: la diagnosi di cancro all’esofago del padre e il suo soggiorno nella casa del figlio a Nashville, mentre le sue condizioni stavano peggiorando. In quel contesto carico di dolore e impotenza, la musica diventa un rifugio necessario.

Il disco è stato registrato con tutti i musicisti che suonavano nella stessa stanza, con pochissimi overdub, ed è il primo album mixato interamente dalla stessa band dal 2006, anno di pubblicazione di “Magic Potion”.

THE BLACK KEYS

I Black Keys nascono all’inizio degli anni Duemila ad Akron, Ohio, dall’incontro tra due amici d’infanzia, Dan Auerbach (voce e chitarra) e Patrick Carney (batteria). Fin dagli esordi, il duo sviluppa un metodo di lavoro basato su scrittura, registrazione e produzione condivise, mantenuto nel tempo e fondato sull’improvvisazione e su un approccio essenziale.

Dopo i primi album “Thickfreakness” (2003) e “Magic Potion” (2006), la band ottiene una più ampia visibilità con “Attack & Release” (2008), certificato oro negli Stati Uniti. Il successo internazionale arriva con “Brothers” (2010), doppio platino e vincitore del GRAMMY® come Best Alternative Music Album. Il singolo “Tighten Up” riceve il GRAMMYs per Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal.

Nel 2011 pubblicano “El Camino”, che ottiene la certificazione di doppio platino e tre GRAMMYs, tra cui Best Rock Album. “Turn Blue” (2014) debutta al primo posto della Billboard 200, mentre “Dropout Boogie” (2022) segna il loro sesto ingresso nella Top 10 della stessa classifica.

Nel corso della carriera, i Black Keys hanno venduto oltre 10 milioni di dischi, ottenuto cinque GRAMMYs e suonato in location come il Madison Square Garden. Hanno inoltre collaborato con artisti come Noel Gallagher, Billy F. Gibbons, Beck e Juicy J. Nel 2025 pubblicano il tredicesimo album in studio, “No Rain, No Flowers (Easy Eye Sound/Warner Records)”, che vale a Dan Auerbach la quinta nomination ai GRAMMYs come Producer of the Year.

THE BLACK KEYS

PEACHES ‘N KREAM TOUR

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2026 ALCATRAZ – MILANO

Special guest: Robert Finley

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Mhkfuo

PREVENDITA BIGLIETTI

My Live Nation presale: giovedì 12 febbraio – h 10:00

Vendita generale: venerdì 13 febbraio – h 10:00