TARJA TURUNEN in concerto l’8 Luglio a Teatro Romano di Fiesole (Firenze)

Conosciuta ai più per la sua voce e portata impressionante come vocalist del gruppo goth e symphonic metal Nightwish, Tarja sbalordisce il mondo con il suo talento da soprano da più di vent’anni.

Spirito libero e sempre in piena esplorazione artistica, Tarja porta il suo amore per la musica ben oltre i Nightwish, dedicandosi ad avventure soliste che la vedono cantare in un balletto rock, registrare un duetto con Klaus Meine dei The Scorpios, andare i tour con Alice Cooper e rilasciare innumerevoli album. Il disco «Colours in the Dark» è un enorme successo e svetta rapidamente nella Top Ten in giro per l’Europa, anticipando una serie di collaborazioni con Chad Smith, Michael Monroe e Within Temptation.

Con 20 album all’attivo, una fanbase impressionante in ogni angolo del pianeta e un talento straordinario Tarja rimane sulla cresta dell’onda della comunità metal, affermandosi con rilascio su rilascio come un riferimento di fuoco per ogni vocalist esistente.

TARJA TURUNEN

08 LUGLIO 2022 – TEATRO ROMANO – FIESOLE (FIRENZE)



Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/446528876858915/

Prevendite live su Dice https://link.dice.fm/v3e4837d53df

Hellfire Booking Agency e Erocks Production comunicano lo spostamento di Tarja Turunen! A causa di impegni contrastanti indipendenti dalla nostra organizzazione, la talentosa vocalist Tarja Turunen si vede costretta a posticipare la propria esibizione di un giorno, esibendosi al Teatro Romano di Fiesole il 08 luglio invece del 09 luglio.

Tutti i biglietti acquistati in precedenza saranno onorati in occasione della nuova data, mentre le nuove prevendite saranno disponibili unicamente su Dice. Ci scusiamo per l’inconveniente e speriamo di vedervi presto.