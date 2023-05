SUM 41: il 31 maggio a Milano “Surprise No Personal Space Show” un concerto esclusivo a capienza limitata

A pochi giorni dall’annuncio dello scioglimento, i canadesi Sum 41 sono pronti a portare in Italia il loro incredibile “Surprise No Personal Space Show”, un evento unico e imperdibile in cui la band proporrà una scaletta con brani mai eseguiti prima d’ora o che non vengono suonati dal vivo da molto tempo.

L’evento si terrà il 31 maggio allo Spazio Mil-Carroponte di Sesto San Giovanni (MI).

Non sarà l’unico appuntamento dal vivo per la band, suonerà infatti in Italia per altri due imperdibili appuntamenti: l’1 giugno allo Slam Dunk Italy a Bellaria Igea Marina e il 10 giugno al Palazzo del Turismo di Jesolo.

INFORMAZIONI BIGLIETTI (!!! CAPIENZA LIMITATA !!!)

Sarà obbligatorio presentarsi al concerto del 31 maggio allo Spazio Mil muniti di biglietto di una delle date sotto elencate, insieme al tagliando di ingresso del

“Surprise No Personal Space Show” del 31 maggio.

500 biglietti limitati in vendita da giovedì 18 maggio alle 11.00 su TicketSMS, in esclusiva per coloro che hanno acquistato o acquisteranno entro il 28 maggio:

un biglietto per il pre-show di Slam Dunk Festival Italy che si svolgerà a Bellaria Igea Marina in data 1 giugno 2023;

un abbonamento 3 giorni di Slam Dunk Festival Italy che si svolgerà a Bellaria Igea Marina nelle date 1-2-3 giugno 2023;

un biglietto per il concerto dei Sum 41 che si svolgerà al Palazzo del Turismo di Jesolo in data 10 giugno 2023.

Coloro che saranno sprovvisti di queste credenziali, non potranno accedere al concerto e non avranno diritto ad un eventuale al rimborso.