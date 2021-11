“OASIS KNEBWORTH 1996”: il film concerto in arrivo venerdì 19 novembre su MTV

Paramount+, il servizio di streaming di ViacomCBS, ha annunciato che l’attesissimo film concerto OASIS KNEBWORTH 1996 sarà disponibile venerdì 19 novembre .

I fan potranno guardare il film su MTV attraverso la sua rete mondiale visibile in 180 paesi. In Italia il film andrà in onda:

– su MTV (Sky canale 131 e in streaming su NOW) venerdì 19 novembre alle 23.40

– su MTV Music (Sky canale 132 e 704 di Sky) venerdì 19 novembre alle 20.00

– su MTV Music (Sky canale 132 e 704 di Sky) lunedì 22 novembre alle 22.10

– su VH1 (canale 67 del DTT, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) domenica 21 novembre alle 19.00

Diretto dal vincitore del GRAMMY®-Award Jake Scott, OASIS KNEBWORTH 1996 celebra uno dei concerti dal vivo più iconici degli ultimi 25 anni e il rapporto speciale tra gli Oasis e i loro fan. La storia è raccontata attraverso gli occhi dei fan che hanno assistito al concerto e presenta un ampio e inedito archivio di concerti e filmati di backstage, oltre a interviste con la band e gli organizzatori dell’evento.

Liam Gallagher ha dichiarato: “Knebworth per me è stata la Woodstock degli anni ’90. Riguardava la musica e le persone. Non ricordo molto, ma non lo dimenticherò mai. Era biblico” mentre Noel Gallagher ha detto: “Non posso credere che non abbiamo mai suonato ‘Rock ‘n’ Roll Star!”

I due concerti da record degli Oasis si tennero a Knebworth il 10 e 11 agosto del 1996, oltre 250.000 giovani fans arrivarono da tutto il mondo per prendere parte all’evento che entrò nella storia della musica contemporanea. Tenutosi a Knebworth Park, nel Hertfordshire in Inghilterra, tutti i biglietti dei due concerti vennero venduti in meno di 24 ore, battendo tutti i record dei botteghini inglesi.

Sullo sfondo di un’Inghilterra in lenta ripresa dai precedenti dieci anni di recessione, gli Oasis diedero vita ad uno show leggendario, testimoniando la rinascita culturale e artistica che da lì a poco avrebbe dato origine al fenomeno “Cool Britannia”. Nella loro ascesa nel diventare una delle più grandi band del mondo, gli Oasis incarnarono e dettero voce al ritrovato ottimismo e spavalderia che contraddistinguerà l’Inghilterra durante tutti gli anni ’90.

I concerti di Knebworth sono stati sia l’apice del successo della band, sia il punto di riferimento di un’intera generazione, con una scaletta ricca e piena di grandi classici che fecero la storia della band. Da “Columbia” e “Acquiesce”, passando a “Champagne Supernova”, “Don’t Look Back In Anger”, “Live Forever”, ad una trionfante “I Am The Walrus” suonata insieme all’orchestra e al successo in vetta alle classifiche “Wonderwall”, un momento diventato eterno e custodito nel cuore dei fan di tutti i tempi.