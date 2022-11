NOTHING MORE TO SAY: ascolta in anteprima l’EP “Something Mine in Me”

“Something Mine in Me“ è l’EP d’esordio dei pugliesi NOTHING MORE TO SAY, quartetto punk rock attivo dal 2017 e composto da Francesco Ancona (voce e chitarra), Michele Milella (chitarra solista), Dario Miglietta (basso) e Maurizio Eracleo (batteria).

Anticipato dal videoclip della title track “Something Mine in Me” , l’EP d’esordio della band uscirà ufficialmente il 14 novembre per la ruspante label indipendente Trulletto Records (Sebastiano Lillo, Bodah, Autune, LaMatta), con distribuzione affidata a Believe Music Italia.

Sebbene il sound del quartetto risulti caratterizzato da una disinvolta fusione di elementi punk, metal e funky, è impossibile non notare le influenze di mostri sacri quali Sum 41, Misfits e Rise Against.

È rimasto qualcosa di mio in me? Con questo quesito i Nothing More To Say ci accompagnano in un percorso intimo che si realizza in un peregrinaggio nell’essere: tre pezzi eterogenei, il cui fil rouge risulta essere il senso di inadeguatezza.

Attivi dal 2017 i Nothing More to Say sono una band punk rock barese che trova la propria dimensione definitiva nel 2019; da allora inizia il lavoro su brani inediti, che vede luce a dicembre 2021 con l’EP omonimo autoprodotto e “Lost in the Rain” è il primo video tratto dallo stesso EP.

Line up: Francesco Ancona (voce e chitarra), Michele Milella (chitarra solista), Dario Miglietta (basso), Maurizio Eracleo (batteria).

instagram: https://www.instagram.com/nmtsofficial

facebook: https://www.facebook.com/NMTS.Official