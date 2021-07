MACE X MILANO: Lunedì 5 Luglio il concerto dal tramonto all’alba in streaming gratuito

MACE, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, sarà il protagonista di MACE X MILANO,un evento unico in streaming gratuito che andrà online lunedì 5 luglio alle ore 21.00 sul canale youtube di MACE (LINK).

ll concerto sarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie allestite in una location straordinaria. Per la prima volta in assoluto, infatti, un artista si esibirà sul tetto dell’arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, in un’esperienza di musica, luci e set ideati dal live media designer Stefano Polli.

Ad affiancare MACE vi saranno: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus, Joan Thiele che, insieme ai musicisti Rodrigo D’Erasmo, Enrico Gabrielli e Danny Bronzini,contribuiranno a creare uno show irripetibile – per la cui registrazione è stato necessario l’impiego di una troupe di 50 persone – lanciando un importante segnale di ripartenza per la città di Milano, capitale dell’industria musicale, per l’Italia e per l’intero settore, in ginocchio da un anno e mezzo.

MACE X MILANO è un evento prodotto da Artist First con il patrocinio del Comune di Milano e verrà diffuso gratuitamente attraverso YouTube, senza alcuna monetizzazione.

Simone Benussi, in arte MACE, milanese classe 1982,è uno dei nomi più̀ importanti della musica italiana del momento. E’ un artista che rappresenta appieno lo spirito della sua città, Milano, in continuo movimento ed evoluzione con uno sguardo rivolto al mondo. E’ un instancabile viaggiatore che ha incontrato modi di vivere lontani e li ha mescolati tra loro riportandoli a casa e trasportandoli nella sua musica, fatta di contaminazioni e innovazione. Come Deejay ha esportato nel mondo il collettivo RESET!, come producer ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani degli ultimi anni (Salmo, Ghali, Fabri Fibra, Marracash, Ernia, Guè Pequeno, solo per citarne alcuni). Il suo ultimo concept album, “OBE”, certificato disco di platino, contiene la partecipazione dei più̀ importanti esponenti della scena italiana. Il disco, primo in classifica dopo una settimana dall’uscita, vanta un primato unico per il nostro Paese: nel primo weekend è risultato l’album d’esordio più̀ ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 25 milioni di stream. Il singolo che ha lanciato l’album, “La canzone nostra” con Salmo e Blanco, diventato un inno generazionale, è stato per oltre un mese al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia (FIMI/GfK) ed è certificato triplo platino, con oltre 70 milioni di stream.