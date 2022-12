STING: a Luglio in concerto a Mantova, Torino e Roma per “My Songs”

STING torna in Italia con tre nuovi appuntamenti nel 2023, un’imperdibile occasione per ascoltare uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo.

Dopo le indimenticabili date al Parco Ducale di Parma di luglio e al Mediolanum Forum di Milano di ottobre, il cantautore e polistrumentista britannico è pronto a fare ritorno nel Bel Paese, per elettrizzare il proprio pubblico con tre meravigliosi concerti nel mese di luglio accompagnato dalla sua band.

STING

11 luglio • Mantova, Piazza Sordello

12 luglio • Nichelino (Torino), Sonic Park Stupinigi

14 luglio • Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sting-2023

Prevendita Fan Club da martedì 13 dicembre alle ore 10:00

Vendita generale da giovedì 15 dicembre alle ore 10:00

“My Songs” è uno spettacolo dinamico e divertente che si concentra sulle canzoni più amate scritte dall’artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards.

Un viaggio musicale che comprende successi come “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” e “Demolition Man”, il concerto è stato descritto come “una rara delizia” dal The Telegraph e Sting è stato elogiato come “quasi impareggiabile” dal The Guardian con una “sublime alchimia pop”. I fan potranno ascoltare anche “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle” e molte altre.