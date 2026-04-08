Soldout per i PRIMUS: si aggiunge una nuova data il 1° agosto a Milano

L’Italia ha risposto con un entusiasmo incredibile al ritorno dei Primus, assenti da undici anni: i biglietti per l’unica data tricolore del loro tour di venerdì 31 luglio 2026 sono esauriti in prevendita, per cui la formazione ha deciso per aggiungere una seconda data sabato 1° agosto, sempre al Circolo Magnolia di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/475jknK

Negli ultimi due anni i Primus hanno vissuto una fase di rinnovamento e intensa attività creativa che ha rilanciato l’energia del gruppo su più fronti. Dopo la collaborazione con A Perfect Circle e Puscifer nell’ambito del Sessanta Tour nel 2024–2025, un progetto celebrativo iniziato come commemorazione del sessant’anni di Maynard James Keenan – amico della band e frontman di Tool, A Perfect Circle e Puscifier – e caratterizzato da esibizioni con set collaborativi tra le band, i Primus hanno proseguito il loro percorso con attività live di alto profilo in Nord America e oltre.

Nel 2025 la band ha intrapreso l’Onward & Upward Summer Tour, una tournée statunitense in cui ha presentato sul palco, oltre ai classici intramontabili come Jerry Was a Race Car Driver e My Name Is Mud, anche materiale raramente eseguito dal vivo e nuove interpretazioni del proprio repertorio, il tutto con il nuovo batterista John Hoffman, scelto dopo una selezione internazionale di oltre 6.100 candidati. Parallelamente agli impegni dal vivo, i Primus hanno anche pubblicato nuova musica originale: nel 2025 è uscito il singolo Little Lord Fentanyl, primo brano registrato con Hoffman alla batteria e impreziosito dalla partecipazione vocale di Maynard James Keenan. Questo pezzo ha segnato il ritorno discografico della band dopo tre anni di pausa dalle pubblicazioni ed è stato accolto con grande interesse dalla critica e dai fan.

Entrando nel 2026, la band ha lanciato un progetto live particolarmente ambizioso: il Claypool Gold Tour, una serie di concerti che unisce su un unico palco non solo i Primus, ma anche altri due progetti paralleli del frontman Les Claypool — The Claypool Lennon Delirium e Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade — offrendo serate di musica estesa e varia, con set che spaziano dal funk-metal caratteristico dei Primus alle esplorazioni psichedeliche e improvvisative degli altri ensemble di Claypool. Questa combinazione di tournée innovative, nuovi brani e una lineup rinfrescata ha dato alla band una dinamica creativa fresca e vitale, rendendo l’attuale ciclo di concerti uno dei più interessanti e ricchi di spunti dell’intera carriera dei Primus.

PRIMUS

Venerdì 31 Luglio 2026 – MILANO – TUTTO ESAURITO

Sabato 1 Agosto 2026 – MILANO – NUOVA DATA

Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/475jknK

Inizio concerti h. 19:30

Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto