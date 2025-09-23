SKILLET in concerto il 18 maggio 2026 all’Alcatraz di Milano

Dopo il sold out di quest’estate a Bologna, gli SKILLET annunciano il nuovo tour indoor. La rock band americana, capace di vendere oltre 22 milioni di album nel corso della propria carriera, si esibirà all’Alcatraz di Milano il 18 maggio 2026.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3IypLqu
Sul palco il gruppo guidato da John Cooper proporrà i grandi classici come “Hero”, “Monsters” e “Feel Invincible” insieme ai brani del nuovo album “Revolution”, uscito a fine 2024.
In apertura si esibirà un’altra band che verrà prossimamente comunicata.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita dal sito dell’artista dalle ore 10:00 del 24 settembre;
– vendita generale dalle ore 10:00 del 26 settembre.
SKILLET
18 maggio 2026 – Milano, Alcatraz
