Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

SKILLET in concerto il 18 maggio 2026 all’Alcatraz di Milano

Published

Dopo il sold out di quest’estate a Bologna, gli SKILLET annunciano il nuovo tour indoor. La rock band americana, capace di vendere oltre 22 milioni di album nel corso della propria carriera, si esibirà all’Alcatraz di Milano il 18 maggio 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3IypLqu

Sul palco il gruppo guidato da John Cooper proporrà i grandi classici come “Hero”, “Monsters” e “Feel Invincible” insieme ai brani del nuovo album “Revolution”, uscito a fine 2024.

In apertura si esibirà un’altra band che verrà prossimamente comunicata.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita dal sito dell’artista dalle ore 10:00 del 24 settembre;

– vendita generale dalle ore 10:00 del 26 settembre.

SKILLET

18 maggio 2026 – Milano, Alcatraz

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3IypLqu

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Skillet in concerto al Bonsai di Bologna Giugno 2025 Skillet in concerto al Bonsai di Bologna Giugno 2025

Reportage Live

SKILLET: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

Skillet in concerto a Bologna: la band americana apre il BOnsai Festival 2025 con la loro unica data italiana

16/06/2025
Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025

Festival

Torna BONSAI: dal 15 giugno al 20 luglio 2025 al Parco delle Caserme Rosse di Bologna

Al Parco delle Caserme Rosse di Bologna torna anche quest’anno, dal 15 giugno al 20 luglio, “BOnsai”, la rassegna estiva piccola ma… preziosa! Con una location...

16/04/2025
Rock for People 2025 Rock for People 2025

Festival

ROCK FOR PEOPLE 2025: la lineup completa e registra il sold out dei biglietti 4 giorni !

Da oggi la line-up internazionale di Rock for People è ufficialmente completa. Gli organizzatori hanno annunciato altri 30 artisti per la 30ª edizione del festival, che...

08/03/2025