Sir ROD STEWART in concerto sabato 10 Maggio 2025 a Milano

Sir Rod Stewart, il leggendario cantante e cantautore due volte inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, ha annunciato oggi un unico concerto italiano presso l’Unipol Forum di Milano che si terrà Sabato 10 Maggio 2025. Il concerto promette una serata senza precedenti con i brani iconici di uno degli artisti più amati di tutti i tempi.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3XWwFuo

Con successi in cima alle classifiche che coprono oltre cinque decenni di carriera ineguagliabile, fan e critici hanno definito l’ultimo tour di Stewart un evento imperdibile.

Nel sesto decennio della sua carriera e senza rallentare, nel 2024 Rod ha pubblicato il suo 33° album in studio, Swing Fever, una collaborazione con Jools Holland e la sua Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records), ha intrapreso un tour in Asia e in Europa prima di concludere la sua residenza record di 13 anni a Las Vegas, Rod Stewart: The Hits. Tornerà al Colosseo del Caesars Palace da marzo a giugno 2025 con “The Encore Shows”, dove presenterà i suoi più grandi successi, sorprese dal repertorio swing, brani meno noti e nuove produzioni mozzafiato.

Sir Rod Stewart è uno degli artisti che ha venduto nella storia della discografia, con oltre 250 milioni di album e singoli venduti in tutto il mondo. La sua voce unica, il suo stile e il suo talento di cantautore hanno attraversato tutti i generi della musica popolare, tra cui rock, folk, soul, R&B e il Great American Songbook, rendendolo una delle poche star a piazzare album in cima alle classifiche in ogni decennio della sua carriera.

Stewart ha ricevuto alcuni dei premi più prestigiosi del settore, tra cui due inserimenti nella Rock & Roll Hall of Fame, l’ASCAP Founders Award per il songwriting, autore di best-seller secondo il New York Times, GRAMMY™ Living Legend e nel 2016 è stato ufficialmente insignito del titolo di “Sir Rod Stewart” dopo essere stato nominato cavaliere a Buckingham Palace per i suoi servizi alla musica e alla beneficenza.

ROD STEWART

Sabato 10 Maggio 2025 – MILANO – Unipol Forum

