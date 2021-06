SIMPLY RED: a dicembre 2022 in concerto a Milano, Padova e Roma

Riprogrammato nel 2022 il tour europeo Blue Eyed Soul Tour dei Simply Red, che farà tappa in Italia con due nuove date il 14 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma e il 15 dicembre 2022 alla Kioene Arena di Padova.

La data prevista per 19 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Milano sarà riprogrammata il 16 dicembre 2022, sempre al Mediolanum Forum di Milano. Ad aprire ogni show della band capitanata da Mick Hucknall, ci sarà Mica Paris come special guest.

SIMPLY RED + Mick Paris

14 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma

15 dicembre 2022 alla Kioene Arena di Padova

16 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano

Compra i biglietti a questo link > http://bit.ly/simplyred2022

– Prevendita My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno

– Vendita Generale dalle ore 10 di venerdi 18 giugno

– I biglietti per la data di MILANO restano validi per la nuova data

Mick Hucknall non vede l’ora di tornare sul palco. “Ho passato gran parte della mia vita a cantare per la gente, quindi è strano non farlo.” ha detto. “Mi manca essere in grado di esprimermi. Sarà meravigliosamente stimolante quando le persone potranno andare a vedere di nuovo una band. Non vedo l’ora.”

Acclamata come una delle band dal vivo di maggior successo provenienti dall’Inghilterra, faranno scintille consegnando ai loro fan successi senza tempo, che hanno segnato la loro carriera stellare, come Holding Back The Years, Stars, Fairground e Money’s Too Tight To Mention, ma anche nuove sonorità grezze e profonde.

Mick Hucknall è stato il cantautore e leader dei Simply Red fin dall’inizio del 1985, accompagnato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L’attuale line-up è rimasta tale dal 2003, e il nuovo tour valorizzerà i punti di forza di questa fantastica band. “Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova, e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il groove“, dice Hucknall.

SIMPLY RED + Mick Paris

14 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma

15 dicembre 2022 alla Kioene Arena di Padova

16 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano



Compra i biglietti a questo link > http://bit.ly/simplyred2022



– Prevendita My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 17 giugno

– Vendita Generale dalle ore 10 di venerdi 18 giugno

– I biglietti per la data di MILANO precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data del 16 dicembre 2022.