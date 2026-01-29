SHAI HULUD: dopo 15 anni tornano in concerto il 18 giugno a Milano

Dopo quindici anni di assenza dai nostri spalti, la belva torna a cacciare. Hellfire Booking Agency annuncia gli Shai Hulud!

Alla trionfante e devastante reunion con il cantante originale Geert van der Velde al Furnace Fest 2024, la leggenda del metalcore progressivo Shai Hulud ha riassaggiato il sapore del sangue. E ora, rinvigorita dal tour di supporto a Darkest Hour e Bleeding Through dello scorso anno, farebbe qualunque cosa per inumidirsi nuovamente le labbra.

A vent’anni dall’ultima volta con gli Shai, Van der Velde ha preso d’assalto migliaia e migliaia di fan con dei vocal animaleschi e fuori controllo, testamento di una chimica sonora impossibile da ingabbiare e una sete adrenalinica di spingere chi ascolta ben oltre lo sbriciolamento delle ossa.

Album equivalenti al venir sbranati nel mezzo di una fuga disperata, gli Shai Hulud vantano split con Boysetsfire, Indecision e Another Victim così come ampi riconoscimenti dalla critica, asserendosi ripetutamente come una minaccia senza via d’uscita.

Gli Shai Hulud, con line up originale e resi ancora più ferini da quindici anni di attesa, piomberanno su Milano per un’unica data quest’estate. Sarete fortunat* a uscirne.

18 GIUGNO 2026 | QHUB, MILANO

Via Mecenate, 76B/31, 20138 Milano

Biglietti > https://dice.fm/partner/tickets/event/l8bx5b-shai-hulud-18th-jun-q-hub-milano-tickets