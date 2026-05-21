Saranno The Molotovs gli special guest del concerto dei SEX PISTOLS di Milano

Qualche mese e saremo tutt* in pasto alle fiamme. Hellfire Booking Agency annuncia i Molotovs!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41yj6SV

Fra palchi infiammati e sold out in giro per il globo, i Molotovs si sono rapidamente stabiliti come una delle band emergenti più scottanti del Regno Unito. Brani acuti e travolgenti suonati al massimo volume e coronati da performance eclettiche ed esplosive, i Molotovs hanno sbalordito pesi massimi come The Libertines, Yungblud e Blondie, ricevendo lodi dalla stampa internazionale e guadagnandosi un posto in eventi esclusivi come Great Escape e Isle of Wight Festival.

I Molotovs saranno il supporto diretto dei Sex Pistols feat Frank Carter nella loro unica data milanese, questo giugno. Non mancate!

SEX PISTOLS & Frank Carter + The Molotovs

26 GIUGNO 2026 | PARCO DELLA MUSICA, MILANO

Via Enzo Jannacci, 20054 Segrate MI

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