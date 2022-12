SANTI FRANCESI: a Gennaio 6 date nei club per i vincitori di X Factor 2022

I SANTI FRANCESI sono i vincitori di X FACTOR 2022 (lo show Sky Original prodotto da Fremantle). Il power duo continua a scrivere la propria storia: dopo l’esordio sui piccoli palchi, conquistano i giudici e il pubblico con l’energia e la potenza della loro musica, vincendo la sedicesima edizione del programma.

Il 18 gennaio inizierà da Torino il primo tour dei SANTI FRANCESI, il quale porterà il duo in giro per le principali città d’Italia, occasione per sentire dal vivo i brani che hanno accompagnato finora i ragazzi nel loro percorso artistico e che li ha fatti apprezzare al grande pubblico.

18 gennaio 2023 – TORINO – Hiroshima Mon Amour

21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Locomotiv Club

24 gennaio 2023 – MILANO – Santeria Toscana 31

26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue

28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3iRbBDE

Lunedì 12 dicembre sarà fuori ovunque in digitale il loro nuovo EP “in fieri”, disponibile in pre-save e pre-order, che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata cover di “Creep”, e altrettanti inediti. Tra questi, “Spaccio” vede la straordinaria collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids.

Da venerdì 16 dicembre, il progetto discografico sarà disponibile anche nella versione fisica.

I SANTI FRANCESI sono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE (Salmo, Linea77, Marracash, Margherita Vicario) al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’ultima edizione di Musicultura (2021).

Nel luglio seguente, vengono invitati ad esibirsi in occasione del Giffoni Film Festival, dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022 firmano un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e il 25 marzo pubblicano il singolo “Signorino” (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi). Il 6 maggio pubblicano il brano “Buttami Giù” coprodotto insieme a heysimo e lo presentano live in apertura ai Fast Animals and Slow Kids davanti a tremila persone al Fabrique di Milano la sera stessa.

Sempre nella primavera 2022, viene pubblicata su Netflix la terza stagione della fortunata serie “Summertime”, nella cui colonna sonora viene inserito il loro brano “Giovani Favolosi”. A luglio 2022 vengono invitati ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco.

Foto di Andrea Ripamonti