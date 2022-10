SAM SMITH a Maggio in concerto a Bologna e Torino

SAM SMITH, cantante tra le voci più importanti della sua generazione, torna in Italia dopo cinque anni con due imperdibili date prodotte e organizzate da Vivo Concerti, che si terranno sabato 20 maggio all’Unipol Arena di Bologna e domenica 21 maggio al Pala Alpitour di Torino.

20 maggio 2023 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

21 maggio 2023 Torino, Pala Alpitour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/samsmith23

Presale Vivo Club dalle 11.00 di mercoledì 26 ottobre

Vendita generale dalle ore 11.00 di giovedì 27 ottobre

SAM SMITH debutta al grande pubblico nel 2014 con il disco d’esordio “In the Lonely Hour”. Certificato due volte disco di Platino negli Stati Uniti e otto volte Platino nel Regno Unito, l’album raggiunge il primo posto della Billboard 200. Grazie a “In the Lonely Hour”, Sam Smith vince due Grammy Awards, che vengono accompagnati da altri due Grammy vinti grazie alla hit mondiale “Stay With Me”, contenuta nello stesso album. Nel 2015 l’artista pubblica il brano “Writing’s On The Wall”, colonna sonora di James Bond “Spectre”, premiato con un Golden Globe e un Academy Awards.

Nel 2017 è il momento del secondo album “The Thrill of it All”, anticipato da “Too Good at Goodbyes”, che scala le classifiche di tutto il mondo con le sue note senza tempo. Gli altri brani estratti dall’album sono “One last Song” e “Pray”. Nel 2018 collabora con Calvin Harris per “Promises”, che è subito un successo internazionale. A questa collaborazione, seguono molti singoli di successo come “Dancing with a stranger” del 2019, prodotta al fianco dei colossi del pop scandinavo Max Martin, ILYA, Shellback e Stargate. Nel 2020 esce “Love Goes”, il terzo album dell’artista, che affronta il tema della forza delle donne, interpretate da Sam Smith. A questo lavoro fa seguito il brano del 2021 “You Will Be Found”, parte della colonna sonora del musical “Dear Evan Hansen”. Il 2022 vede l’uscita dei singoli “Love Me More” e “Unholy”, l’ottava hit di Sam a raggiungere il numero 1 nelle classifiche, ottenendo oltre 180 milioni di stream su Spotify. Sam Smith ha all’attivo 35 milioni di album venduti, 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming in carriera, dimostrandosi capace di toccare un pubblico vastissimo e di parlare direttamente a una generazione.

L’artista ha da poco annunciato l’arrivo del suo quarto album, “Gloria”, previsto per il 27 gennaio 2023 tramite Capitol Records.

SAM SMITH

