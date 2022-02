ROYAL BLOOD: rinviato al 23 giugno 2022 il concerto di Milano

L’unica data italiana del tour dei Royal Blood, prevista originariamente il 19 marzo 2022 al Lorenzini District e poi spostata all’Alcatraz di Milano, è riprogrammata il 23 giugno 2022 nella stessa venue. I biglietti già acquistati rimangono validi. The Amazons non saranno presenti come special guest del concerto.

ROYAL BLOOD

23 Giugno 2022 – MILANO – ALCATRAZ



Posto Unico € 35,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/royalblood2022

Dopo avere annunciato il Tour 2022 nelle arene del Regno Unito, che per la prima volta li vedrà esibirsi alla O2 Arena di Londra, i Royal Blood vanno anche alla conquista dell’Europa con il tour più grandioso mai intrapreso fino ad ora come headliner. Dopo l’esordio dirompente del primo ed omonimo album nel 2014, e del secondo How Did We Get So Dark? del 2017, la band di Brighton è pronta finalmente a portare sul palco il loro terzo e acclamatissimo album Typhoons. Riconosciuti ufficialmente come una delle nuove band più originali ed impattati della scena rock mondiale, i Royal Blood hanno raggiunto le 2 milioni di copie vendute, un Brit Award come Best British Group, due NME Award e un Kerrang! Award.

Royal Blood – Mike Kerr e Ben Thatcher – hanno commentato “Questo è un messaggio che mai speravamo di scrivere, ma a causa della situazione incerta in alcuni paesi, data dalle restrizioni per Covid-19, dobbiamo fare alcuni cambiamenti al nostro tour 2022. Siamo veramente dispiaciuti di non poter suonare questi show per voi. Speriamo possiate capire la nostra posizione e ritorneremo a suonare per voi non appena sarà possibile”

Dopo cinque anni lontana dall'Italia, la band rock osannata anche da Jimmy Page (Led Zeppelin) è pronta a tornare per incendiare il palco per uno show che rimarrà nella storia.

