RODRIGO Y GABRIELA: ad Aprile 2027 in concerto a Roma e Milano

I vincitori del Grammy Rodrigo y Gabriela hanno da poco annunciato OurHome, il nuovo album in uscita il 18 settembre per ATO Records, che presenteranno dal vivo anche in Italia con due date del loro tour: martedì 27 aprile 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e mercoledì 28 aprile al Circolo Magnolia di Milano. Per accedere al concerto di Milano è necessaria la tessera ARCI.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oDFQfn

Registrato in Giappone e autoprodotto presso gli studi NK Sound di Tokyo, il disco apre un nuovo capitolo nella carriera del duo messicano. Ad anticipare l’album è il singolo Monster, accompagnato da un videoclip realizzato dal celebre mangaka Naoki Urasawa. Ispirato all’omonimo manga, il brano esplora le contraddizioni della psiche umana attraverso una delle composizioni più intense e cinematografiche del disco. «Monster è una storia profonda e filosofica che, nonostante la sua oscurità, lascia spazio alla speranza», racconta Gabriela Quintero. Urasawa, fan della band da anni, ha definito il brano una perfetta trasposizione musicale dell’atmosfera del suo manga.

La collaborazione apre il percorso di OurHome, un album profondamente influenzato dal rapporto del duo con il Giappone. Dopo un periodo di difficoltà creativa, Rodrigo y Gabriela hanno ritrovato l’ispirazione grazie a una rinnovata riflessione sul significato di “casa”, intesa come uno stato interiore di equilibrio e autenticità. Il titolo dell’album nacque durante una passeggiata a Melbourne, quando i due notarono un’insegna con la scritta “OUR HOME”, interpretandola come un segnale sul percorso che stavano intraprendendo. Con un ritorno alle sonorità prevalentemente acustiche dopo l’album del 2023 In Between Thoughts… A New World, OurHome vede la partecipazione di ospiti come Marty Friedman, Hiromi, Hiyori Okuda e Yukihiro Atsumi. Mixato da Dave Sardy e masterizzato da Stephen Marcussen, il disco esplora temi come manga, filosofia, natura e trasformazione personale. «Abbiamo realizzato questo album per celebrare ciò che ci aiuta a trovare la nostra casa interiore», conclude Quintero. «Speriamo che possa ispirare chi lo ascolta a scoprire cosa significhi davvero sentirsi a casa.»

RODRIGO Y GABRIELA

OurHome Tour

Martedì 27 Aprile 2027

Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oDFQfn

Platea: € 35,00 + prev.

Galleria: € 30,00 + prev.

Mercoledì 28 Aprile 2027

Milano, Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4oDFQfn

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.