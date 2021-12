ROCK’N’FRA: al Live Music Club l’evento benefico per sostenere “Mio fratello ODV”

Mio Fratello Odv Onlus insieme agli amici di Rocker Tv presentano Rock’N’Fra: l’evento che mette la musica a servizio della beneficienza.

Una serata pensata per far conoscere e sostenere il progetto di housing sociale di Mio Fratello Odv Onlus, associazione di volontari nata nel 2020 per volere della famiglia e degli amici di Francesco Martusciello, con lo scopo di onorare la sua memoria offrendo un aiuto ai pazienti oncologici lungo la strada tortuosa della malattia. L’appuntamento è al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, giovedì 16 dicembre alle ore 21.

Tantissimi gli ospiti attesi, che hanno aderito all’iniziativa:

Rezophonic & FRIENDS:

Mario RisoCristina e Andrea – Lacuna Coil

Modena City Ramblers

Roy Paci

Stef Burns

Andy e Livio Magnini – Bluvertigo

Eva Poles – Prozac+

Paletta e Endriù – Punkreas

Dava e Lucius – Vallanzaska



Apriranno il concerto:

Deneb

Piqued Jacks

Chrysarmonia

Sunset Avenue



La serata sarà presentata da Vera Spadini e si concluderà poi con un Djset powered by Rocker Tv.

Ritrovarsi insieme per “Rock ‘N’ Fra”, nel tempio, per eccellenza, della musica rock, sarà l’occasione per festeggiare, divertirsi, bere una birra in compagnia e per ricordare e raccogliere fondi in favore delle persone che attualmente stanno combattendo contro la malattia e nello specifico per coloro che hanno deciso di farsi assistere in strutture sanitarie poste in regioni differenti da quelle di residenza.



Con il progetto “Casa Francesco”, nato proprio allo scopo di fronteggiare i numerosi problemi legati alla mobilità sanitaria, “Mio Fratello Odv”, si pone come obiettivo quello di favorire il welfare abitativo e rispondere tempestivamente alle incessanti domande di ricettività temporanea sul territorio. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Asst Brianza, prevede l’acquisto di un appartamento da destinare interamente ad housing sociale per persone fragili. È stata già individuata una struttura ad Arcore, di cui è già attivo un progetto, che prevede tre unità abitative, spaziose e indipendenti. L’housing sociale del progetto “Casa Francesco”, già in passato, ha messo a disposizione con successo un appartamento in locazione, completo di ogni servizio, capace di agevolare l’accoglienza del malato e degli accompagnatori. Da questa prima esperienza è nata l’idea di ampliare l’offerta al fine di poter accontentare le numerosissime richieste giunte all’associazione.



Per avere maggiori informazioni https://miofratello.it/raccolta-fondi-casa-francesco/