ROCK OPERA: a Udine, Trieste e Padova quattro concerti con i più grandi successi rock per orchestra e coro

Arriva per la prima volta in Italia Rock Opera, l’originale produzione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Novi Sad che fa rivivere i grandi successi della musica rock in chiave sinfonica.

30 GENNAIO 2022 @ UDINE, Teatro Nuovo G. da Udine – soldout

31 GENNAIO 2022 @ TRIESTE, Politeama Rossetti – soldout

1 FEBBRAIO 2022 @ TRIESTE, Politeama Rossetti

2 FEBBRAIO 2022 @ PADOVA, Gran Teatro Geox



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/rockopera2022

Quattro concerti evento molto attesi in cui l’atmosfera e la potenza delle canzoni originali (dai Led Zeppelin ai Rolling Stones, passando per i Queen, i Deep Purple, i Pink Floyd, gli AC/DC e tanti altri) si fondono con il suono maestoso di un grande ensemble formato da orchestra, coro, big band e impreziosito dalle eccezionali voci dei solisti.

Originariamente prevista nella primavera del 2020, la tournée italiana di “Rock Opera” va finalmente in scena. I biglietti per i primi due concerti sono sold-out da mesi, mentre sono ancora in vendita i biglietti per il secondo concerto in programma il 1° febbraio a Trieste e per il concerto in programma il 2 febbraio a Padova.

Nella scaletta di “Rock Opera” il super ensemble, diretto dal Maestro Fedor Vrtacnik, eseguirà davvero tutte le grandi hit che hanno caratterizzato la storia del rock e che sono in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età: da Stairway to heaven dei Led Zeppelin ad Another brick in the wall dei Pink Floyd, passando per Smoke on the water dei Deep Purple, Highway to Hell degli AC/DC e I can’t get no satisfaction dei Rolling Stones. E ancora, dall’epopea Queen ci saranno Somebody to Love, We will rock you, We are the champions e Bohemian Rhapsody…

