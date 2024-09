ROBBEN FORD: 8 concerti tra novembre e dicembre con una All Star Band

Robben Ford torna in Italia con una All Star Band per otto straordinari concerti tra novembre e dicembre 2024.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/47gauTl

Sul palco con Robben Ford anche Darryl Jones, dal 1993 al basso con The Rolling Stones. La All Star Band è stata allestita appositamente per questi 8 concerti evento in Italia. La scaletta dei concerti prevederà momenti tributo a Jeff Beck, a cui Ford dedicherà un album che inciderà con questi stessi musicisti.



Il leggendario chitarrista e compositore statunitense Robben Ford, tornerà in Italia per un tour che si preannuncia memorabile, a tre anni dalla sua ultima apparizione nel nostro Paese. Il tour avrà luogo tra novembre e dicembre 2024 e vedrà Ford esibirsi in otto date imperdibili.

Questa nuova tournée italiana vedrà Robben Ford affiancato da una All Star Band formata da musicisti straordinari: Darryl Jones, storico bassista dei The Rolling Stones, Larry Goldings alle tastiere e Gary Husband alla batteria. Una formazione di altissimo livello messa insieme appositamente per questi concerti italiani e che promette di regalare emozioni indimenticabili ai fan del nostro paese.

ROBBEN FORD

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/47gauTl

MARTEDì 26/11/2024 – FONTANETO D’AGOGNA (NO) – Phenomenon

MERCOLEDì 27/11/2024 – BRESCIA – Teatro Clerici

GIOVEDì 28/11/2024 – PADOVA – Gran teatro Geox

SABATO 30/11/2024 – RENDE (CS) – Teatro Garden

LUNEDì 02/12/2024 – NAPOLI – Teatro Mediterraneo

MARTEDì 03/12/2024 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

GIOVEDì 05/12/2024 – LUCCA – Teatro del Giglio

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/47gauTl