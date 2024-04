RISE AGAINST in concerto il 7 Agosto al Circolo Magnolia di Milano

Siete stanch* di sgolarvi per migliorare la società? Prendete pure il respiro per qualche secondo, perché fra poco non sarete più sol*. Hellfire Booking Agency annuncia i Rise Against!

Eroico e ultra-politico quartetto fra punk e melodic hardcore, i Rise Against piantano bombe sonore e concettuali nei punti ciechi del globo dai primi Duemila, rincarando la dose con un mix di incalzature post-grunge e un’inarrestabile e invalicabile ethos alla Davide contro Golia. Diritti civili, prese animaliste e posizioni anti-guerra sono la missione irrinunciabile della band di Chicago, che irrompe nelle Billboard 200 (decimo posto per il loro quarto album «The Sufferer & the Witness» e terzo per «Appeal to Reason» e «The Black Market»!) con un solo obiettivo in mente: cambiare il mondo una volta per tutte.

Headliner di un intero Warped Tour, tour con Thursday e Billy Talent, una presenza pressante sui palchi più cruciali del globo (Reading & Leeds, Hellfest, Jera on Air) e album platino e oro: non c’è band più genuina cui affidare una missione così incorruttibile.

I Rise Against tornano a radicalizzare l’Italia per la prima volta dalla loro performance milanese, due estati fa. Preparatevi a provare la liberazione politico-sociale più punk rock che esista.

RISE AGAINST

07 AGOSTO 2024 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate (MI)

Prevendite > dice.fm