RAYE in concerto il 30 Gennaio 2026 all’Unipol Arena di Bologna

Dopo aver conquistato copertine internazionali, premi prestigiosi e le platee dei festival più importanti al mondo, la superstar globale RAYE, tre volte candidata ai GRAMMY, torna oggi con il nuovo singolo “WHERE IS MY HUSBAND!”, disponibile su tutte le piattaforme digitali via Human Re Sources/The Orchard.

RAYE

30 gennaio 2026 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/42AfL6T

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 del 25 settembre.

Scritto e prodotto insieme al fidato collaboratore Mike Sabath, il brano segna il primo estratto dal suo attesissimo secondo album, in uscita nel 2026.

“WHERE IS MY HUSBAND!” è un’ode ironica e sincera alla ricerca dell’anima gemella, che unisce fiati funk, groove R&B sincopati e una produzione soul-pop brillante, esaltando la vocalità unica e le armonie stratificate di RAYE.

Il singolo è già stato presentato dal vivo come brano d’apertura del suo acclamato set a Glastonbury, con successivi highlight ad All Points East e al Montreux Jazz Festival.

In concomitanza con la pubblicazione del nuovo singolo, RAYE annuncia il tour mondiale “THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC”, una tournée di 40 date che partirà il 22 gennaio e si concluderà il 12 maggio 2026, toccando le arene più importanti d’Europa, UK e Nord America. Il tour vedrà come opening act le sorelle di RAYE, ABSOLUTELY e AMMA, che porteranno sul palco un’anteprima della straordinaria energia familiare che accompagnerà ogni show.

