Raddoppiano i NOTHING BUT THIEVES in concerto il 26 e 27 febbraio a Milano

Sull’onda del grande successo all’I-Days Milano Coca Cola 2023 i Nothing But Thieves raddoppiano la data di Milano con un nuovo concerto il 27 Febbraio 2024 al Fabrique che si aggiunge a quello già annunciato del 26 Febbraio sempre al Fabrique.

NOTHING BUT THIEVES

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2024 –MILANO – FABRIQUE

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2024 –MILANO – FABRIQUE

Prezzo biglietto: € 36,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3oZvoUQ

I Nothing But Thieves porteranno in tour il quarto album “Dead Club City“, uscito il 30 giugno via RCA/Sony Music ed entrato al #1 della classifica album UK.

Al suo interno anche i due singoli “Welcome to the DCC” e “Overcome” che hanno raggiunto la Top 50 e la Top 70 dell’Airplay radiofonico italiano.

Con testi di grande impatto sociale e un’abile capacità di progredire nel proprio sound e di sperimentare tra i diversi generi che li caratterizzano come band, i Nothing But Thieves hanno messo in mostra il loro sound più sonoro e sinistro e sono tornati con “Welcome to the DCC“, segnando un nuovo capitolo innovativo con il loro quarto disco “Dead Club City“.