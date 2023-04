QUEEN AT THE OPERA: le prossime date dello show rock-sinfonico basato sulle musiche dei Queen

Prosegue la tournée nei teatri più importanti d’Italia di “QUEEN AT THE OPERA”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen.

Queste le prossime date di “Queen At The Opera”: 15 aprile – PalaRiviera di San Benedetto del Tronto; 28 aprile – Teatro Europauditorium di Bologna; 6 e 7 maggio – Teatro Goldoni di Livorno.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Un4WQi

Sul palco le grandi voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e del soprano lirico Giada Sabellico, capaci di reinterpretare i più grandi successi della band. Con loro un’orchestra d’eccezione diretta da Piero Gallo e composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno (tra questi, il Maestro Prisca Amori, storica collaboratrice di Ennio Morricone).

Classici indimenticabili e senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust, Who Wants To Live Forever saranno protagonisti di uno spettacolo di rilievo artistico e culturale che rende omaggio alla band londinese che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. A dare ancora più pathos alla scena un suggestivo visual show, che emozionerà e coinvolgerà a pieno il pubblico.

15 apr 2023 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – PalaRiviera

28 apr 2023 – BOLOGNA – Teatro Europauditorium

06 mag 2023 – LIVORNO – Teatro Goldoni

07 mag 2023 – LIVORNO – Teatro Goldoni

08 lug 2023 – FERMO – Villa Vitali

20 ott 2023 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

24 nov 2023 – LEGNANO – Teatro Galleria

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Un4WQi