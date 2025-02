PUNKCAKE: a maggio in concerto a Roma, Bologna e Milano

HUB Music Factory presenta una giovanissima band recentemente salita alla ribalta – da protagonista – ad un talent televisivo e che, nei prossimi mesi, conterà di affermarsi per la loro proposta musicale davvero interessante, fatta di un energico e solido rock con venature punk: Punkcake.

Li abbiamo visti durante l’ultima edizione di X-Factor, dove hanno raggiunto le semi-finali portando in prima serata cover di band come Fugazi e Violent Femmes, un doppio biglietto da visita che la dice lunga sul sound della band toscana.

Nonostante la giovanissima età, i talenti scoperti e “scelti” da Manuel Agnelli hanno proposto un sound maturo e unito ad impegno socio-politico, condito da un approccio auto ironico che funziona “senza i fronzoli della televisione, rendendo le loro performance uniche e coinvolgenti”.

Rock, punk, ma anche jazz e blues, per un sound che si ispira a band come The Idles, Pixies, i già citati Fugazi, con un tocco di freschezza e originalità che rende il tutto molto contemporaneo.

La band nasce come collettivo musicale nel 2022 dai fondatori Damiano Falcioni e Sonia Picchioni (entrambi cantanti e bassisti), cui si sono aggiunti successivamente Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardon (chitarra), tutti originari della provincia di Arezzo. Sul palco portano messaggi di unione, libertà e resistenza, valori che i ragazzi perseguono anche nella gestione del circolo Arci Restone, in provincia di Firenze.

Tolti i panni dei “concorrenti di un talent”, saranno in tour per scaldare i motori in vista dell’estate con nuovi singoli all’orizzonte e un album di debutto in arrivo entro fine anno.

PUNKCAKE – Prossimi Concerti

02 Maggio – ALCAZAR, Roma

03 Maggio – COVO CLUB, Bologna

09 Maggio – LEGEND CLUB, Milano