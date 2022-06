PRIMUS, annullato il tour europeo inclusa la data italiana di Padova

I Primus hanno preso la decisione di annullare l’intero tour europeo previsto per il prossimo autunno, incluso il concerto previsto per mercoledì 21 settembre 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

Di seguito il comunicato ufficiale della band:

«We are very sorry to announce that due to unavoidable logistical challenges, we will be cancelling our European tour dates for the Fall of 2022. We apologize to our European fans who were planning to attend and look forward to performing for you again soon. Ticket refunds will be available at the original point of purchase.»

Chi ha acquistato il biglietto può chiedere il rimborso monetario mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale ha effettuato l’acquisto entro e non oltre il 27 luglio 2022.