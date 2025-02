PRIMAL SCREAM in concerto il 19 giugno a Milano per presentare il nuovo album “Come Ahead”

Dopo l’uscita del loro ultimo album Come Ahead, le leggende scozzesi PRIMAL SCREAM partiranno per il loro tour europeo da headliner questa estate, suonando in tutte le principali città e dando il via da Oslo il 4 giugno.

La band guidata da Bobby Gillespie sarà in concerto il 19 giugno 2025 al Circolo Magnolia di Milano.

Biglietti su Dice.fm

“Come Ahead“ è stato pubblicato a novembre 2024 e, con le sue 11 tracce, vede il principale autore, cantante e frontman della band, Bobby Gillespie, dar vita ad alcuni dei testi più personali della carriera dei Primal Scream. Il processo creativo dell’album è iniziato nel 2022, quando Gillespie non sapeva ancora se avrebbe mai realizzato un altro disco con i Primal Scream. Per la prima volta dopo tanto tempo, i testi sono arrivati prima della musica. Bobby ha scritto da solo, usando una chitarra acustica. Le idee hanno iniziato a fluire rapidamente, in lunghi momenti di ispirazione. Questo metodo, unito al sostegno del produttore David Holmes, ha aperto una nuova strada. Lavorando con Holmes e il chitarrista dei Primal Scream Andrew Innes, le sessioni di registrazione di Come Ahead sono state completate tra Belfast, Londra e Los Angeles.

L’artwork dell’album è stato realizzato utilizzando una fotografia del defunto padre di Bobby, Robert Gillespie Senior, scattata dall’artista Jim Lambie, nominato al Turner Prize. Il padre di Bobby è ricordato con grande rispetto per il suo impegno costante nella lotta per la giustizia sociale, e le tematiche di classe attraversano tutto Come Ahead.