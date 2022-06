PINGUINI TATTICI NUCLEARI: è partito il “Dove Eravamo Rimasti Tour”, 28 date in tutta Italia

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI sono finalmente pronti a riportare la loro musica dal vivo con il Dove Eravamo Rimasti Tour: il tour sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire – appunto – da dove si era rimasti.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR ha tutto il sapore di un’incredibile avventura live lunga tre mesi, due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese per un totale di 28 date. La prima parte del tour, da settimane completamente sold out, vedrà la band esibirsi nei palazzetti più importanti d’Italia, e a vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno aspettando impazienti il live della band. I PINGUINI TATTICI NUCLEARI saranno poi impegnati a partire da luglio con la tranche outdoor del tour, nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – La scaletta del tour

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole

La storia infinita

Bagatelle

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Giulia (Snippet)

Ferma a guardare (Ernia cover) (Snippet)

Me Want Marò Back (Snippet)

Irene

Lake Washington Boulevard

Encore:

Tetris

Pastello bianco

«Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena»

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – Le prossime date

INDOOR

mercoledì 22 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

giovedì 23 giugno 2022 | Roma @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 | Eboli (SA) @ Palasele – SOLD OUT

lunedì 27 giugno 2022 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

giovedì 30 giugno 2022 | Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

sabato 2 luglio 2022 | Ancona @ PalaPrometeo – SOLD OUT

lunedì 4 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

mercoledì 6 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

giovedì 7 luglio 2022 | Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

OUTDOOR

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Cittàdella Musica – Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini – SOLD OUT

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena

Foto di Cesare Veronesi