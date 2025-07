Phil Campbell & The Bastard Sons: 50 anni di Motörhead in concerto il 20 Novembre a Trezzo sull’Adda (Milano)

Che il tempo viaggi veloce si sa, ma mezzo secolo è qualcosa di speciale. Hellfire Booking Agency annuncia Phil Campbell and the Bastard Sons e la celebrazione di 50 anni di Motörhead!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mhW37z

L’incarnazione più incendiaria e sfrenata del rock’n’roll, i Motörhead hanno disintegrato ogni barriera del suono e della concezione di musica a partire dalla loro formazione nel ’75. Ostile, irriverente, travolgente e incontenibile, l’heavy metal dei Motörhead ha dato vita a 23 album in studio, 10 live, 12 compilation e 5 EP che hanno a dir poco segnato la fine e l’inizio di un’era, catapultandoli a nientemeno che il 26esimo posto dei «100 Greatest Artists of Hard Rock» di VH1. Copie vendute? Ben oltre 25 milioni in tutto il mondo. A cinquant’anni dalla loro nascita e a dieci dalla tragica morte del vocalist e bassista Lemmy Kilmister, Phil Campbell, loro chitarrista dall’84, torna a calcarne i palchi per celebrarne l’anniversario con i suoi Bastard Sons.

Per l’unica data italiana, Phil Campbell riporterà in vita brani che spaziano dal primo album alle fatiche più moderne, regalandoci un’esperienza inedita che lascerà chiunque a bocca aperta e corna alzate.

Phil Campbell & The Bastard Sons

Phil Campbell and the Bastard Sons saranno fra noi per una data esclusiva volta a festeggiare insieme il cinquantesimo compleanno dei Motörhead, questo novembre. L’impossibile compito di scaldare le acque spetterà invece agli Airstrike.

20 NOVEMBRE 2025 | LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA

Via Giuseppe Mazzini, 58, 20056 Trezzo sull’Adda MI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mhW37z