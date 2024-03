PAOLO BALDINI DubFiles annuncia il tour dedicato al nuovo album “In The Shell”

In The Shell, il nuovo album di Paolo Baldini DubFiles, uscirà il 27 marzo 2024 per La Tempesta Dub. È il terzo disco solista del produttore italiano ed uscirà a ben otto anni di distanza da At Song Embassy, Papine, Kingston 6, disco/documentario realizzato in Giamaica nel 2015.

Il tour dedicato a In The Shell partirà il 5 aprile da Torino – Off Topic, e proseguirà per altre nove date, sia in Italia che all’estero, in cui verrà presentato al pubblico il nuovo album.

Il calendario, in aggiornamento, è stato annunciato dall’artista insieme a Django Music:

05.04 Torino (IT), Off Topic

12.04 Rovereto, TN (IT), Smart Lab

13.04 Trieste (IT), Teatro Miela

18.04 Salzburg (AT), Rockhouse

27.04 Alicante (ES), Sanvitown Vibrations

11.05 Modena (IT), Vibra

09.06 Bastia Umbra, PG (IT), Chroma Festival

15.06 Tàrrega (ES), TãReggae Festival

21.06 Bordano, UD (IT), Fiestate

28.06 Succivo, CE (IT), Atella Sound Circus

In The Shell – in uscita il 27 marzo

Il punto di partenza di In The Shell è un lavoro compositivo originale, un foglio bianco sul quale scrivere e sviluppare ogni singola traccia. Elemento comune a tutte le tracce del disco è l’utilizzo di una serie di suoni e campionamenti di matrice etnica, registrati ed archiviati dallo stesso Paolo Baldini nel corso dei suoi numerosi viaggi in Africa e sui quali è stato poi svolto un lavoro di produzione e post produzione elettronica.

In The Shell è una sorta di mappa attraverso cui Paolo Baldini compie il proprio viaggio da producer incontrando le declinazioni che la black music caraibica (e non solo) può mettere a disposizione.

Il paesaggio sonoro descritto nell’album è un collage di immagini e colori dove passato, presente e futuro convivono, mantenendo ciascuno le proprie peculiarità ed unicità, diventando frammenti fuori scala di un mosaico dove paesaggi naturali, arcaici ed incontaminati si incastrano perfettamente con scenari che appartengono all’immaginario cinematografico della fantascienza.