ORIANTHI: la chitarrista delle star il 25 luglio 2025 in concerto a Milano

La chitarrista delle star Orianthi – già sul palco con Michael Jackson, Alice Cooper, Eric Clapton e molti altri – sarà di scena in Italia per una tappa estiva venerdì 25 luglio 2025 al Legend Club di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3DASmbS

Quando ha preso in mano una chitarra per la prima volta all’età di 6 anni, Orianthi non avrebbe mai potuto prevedere che la sua vita non sarebbe stata più la stessa. A 11 anni il padre la porta a vedere Carlos Santana, che diventa la sua fonte di ispirazione primaria, e a quindici anni sale sul palco insieme a Steve Vai. Qualche anno dopo gli invia a Santana una copia del suo primo demo e lui la invita sul palco durante un concerto nella sua città natale, Adelaide, quando Orianthi ha appena 18 anni. Da allora la giovane chitarrista inizia una infinita lista di collaborazioni con artisti di fama mondiale tra i quali Eddie Van Halen, Slash, Jennifer Batten, Carrie Underwood, Michael Bolton.

Nel 2020 Orianthi si concentra sulle registrazioni in studio e pubblica O, il suo quarto album, scritto e inciso in soli 28 giorni e prodotto da Marti Frederiksen (Aerosmith, Faith Hill, Ozzy Osbourne), seguito da Rock Candy nel 2022. Il 2025 si prospetta pieno di novità per Orianthi, che aspetta con impazienza di salire nuovamente sul palco!

ORIANTHI

Venerdì 25 Luglio 2025 – MILANO

Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3DASmbS

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

€ 30,00 in cassa la sera del concerto.