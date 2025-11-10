ONEREPUBLIC a Luglio 2026 in concerto ad Asti, Bassano del Grappa (Vicenza) e Roma

Sull’onda del grande successo dei recenti concerti sold out dei OneRepublic a Bologna e Milano, e dopo aver conquistato il pubblico italiano con i loro pezzi più celebri, la band statunitense tornerà nel 2026 per tre imperdibili date estive.

I nuovi appuntamenti annunciati oggi vedono protagonista il gruppo il 9 Luglio 2026 ad Asti, in piazza Alfieri per Astimusica, il 10 Luglio 2026 a Bassano del Grappa a Bassano Music Park e il 12 Luglio 2026 a Roma, per il Festival Rock In Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle.

Tre serate uniche per ascoltare dal vivo le hit di una delle band pop-rock più amate del panorama internazionale, guidata dal frontman, autore e produttore multiplatino Ryan Tedder.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 12 novembre.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 11:00 di venerdì 14 novembre.

Gli OneRepublic, nominati ai GRAMMY®, sono formati dal cantautore e voce principale Ryan Tedder, dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal tastierista Brian Willett, dal bassista e violoncellista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher.

Dalla loro prima hit “Apologize” ai brani che hanno segnato la loro carriera come “Counting Stars”, “Secrets”, “Good Life” e “Rescue Me”, gli OneRepublic continuano a confermarsi come una delle realtà più longeve e amate del pop internazionale.

ONEREPUBLIC

9 LUGLIO 2026 ASTI, PIAZZA ALFIERI ASTIMUSICA

10 LUGLIO 2026 BASSANO DEL GRAPPA, BASSANO MUSIC PARK

12 LUGLIO 2026 ROMA, IPPODROMO DELLE CAPANNELLE ROCK IN ROMA

