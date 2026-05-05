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OLIVER TREE a Luglio in concerto a Roma e Milano

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Mantenere il segreto a questo giro è stato difficilissimo. Hellfire Booking Agency annuncia Oliver Tree!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dpdhhm

Vocalist, producer, scrittore, direttore e performance artist, Oliver Tree esplora l’intersezione fra musica pop e alternativa, intrattenimento e arte. Dalla commedia allo sport, il mondo cinematico e drammatico di Oliver Tree è un’esplosione travolgente di umorismo, innovazione e ritornelli monumentali accompagnati da una presenza packaging, marketing e visiva che ingloba tanto la vita reale quanto i social media a dir poco straordinaria.

Oltre 10 anni di carriera incredibilmente plurisfaccettata alle spalle, Oliver Tree fa dell’imprevedibilità il suo marchio riconoscitivo, anticipando il mercato e prendendosene gioco con giocosità e acume, evocando reazioni che vanno dalle semplici risate alla riflessione più profonda. Un progetto multimediale volto a mettere in discussione il concetto di arte di chiunque incroci, Oliver Tree ha sbaragliato il mondo con centinaia di milioni di stream, incalcolabili sold out, performance a Lollapalooza, Coachella e Riot Fest e collaborazioni con artisti del calibro di Tommy Cash, Diplo, David Guetta, Trippie Redd, Little Big e KSI. Il tutto coronato da certificazioni d’oro, argento e platino e un posto nel Guinness dei Primati per il monopattino più grande del mondo.

Per la prima volta dal 2023 a Milano e la prima in assoluto a RomaOliver Tree arriva a farci scatenare come non mai, presentandoci perfino l’ultima fatica autoprodotta, l’eclettico «Love You So Madly Hate You So Badly». Non c’è neanche bisogno di dirlo: saranno due delle serate più divertenti che vivrete quest’estate.

OLIVER TREE

07 LUGLIO 2026 | EUR SOCIAL PARK, ROMA
Parco del Ninfeo, Viale di Val Fiorita, 00144 Roma

08 LUGLIO 2026 | CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO
Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate MI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dpdhhm

Artist presale live dal 6 maggio alle 10. Iscriviti a https://drop.cobrand.com/d/OliverTree/EuropeUKTour entro allora per ricevere l’accesso anticipato!

Hellfire presale live dal 7 maggio alle 10. Manda una prova dell’iscrizione alla nostra newsletter a holly@hellfirebooking.com per ricevere l’accesso anticipato! Spotify presale live dal 7 maggio alle 10

Prevendite generali live dall’8 maggio alle 10 a €35 più dp a Roma e €40 più dp a Milano

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