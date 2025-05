OFFLAGA DISCO PAX: in partenza le date estive del tour “Vent’anni di Socialismo Tascabile”

Il ritorno degli Offlaga Disco Pax – dopo undici anni dallo scioglimento – per celebrare il loro disco d’esordio “Vent’anni di Socialismo Tascabile” ha riservato al gruppo di Reggio Emilia una lunga serie di sold out del tour indoor appena trascorso; su 16 concerti, 14 sono andati esauriti in prevendita, con raddoppi di date a Roma, Torino e Milano, e ben quattro a Bologna.

Dopo questa serie di live nei club, con l’incredibile bagno di folla a Monte Sole di Marzabotto (BO) dello scorso 25 Aprile, parte ora il tour estivo, con lo stesso spirito del “qui e adesso” che ha contraddistinto questa reunion, rispetto a improbabili piani a lungo termine. La prima data sarà sabato 24 Maggio al MiAmi all’Idroscalo di Milano, dove gli ODP suonarono anche vent’anni fa in occasione della prima edizione di questo festival, divenuto nel tempo uno dei più apprezzati della scena musicale italiana.

L’amore del pubblico per quel disco e quella storia si è mantenuto nel tempo e nel tempo del silenzio ha trovato nuovi estimatori e nuove generazioni ad accoglierlo. Ora è la volta dei concerti estivi, che percorreranno da Trieste in giù tutta la penisola, affrontando festival importanti, piazze, la loro città, il profondo sud, metropoli, luoghi di provincia e territori di confine. A testimonianza che le parabole di “Socialismo Tascabile” hanno attraversato i cuori e la mente di tante persone, immergendole in un mondo che pareva ormai dimenticato e che la realtà di oggi ci restituisce intatto e incredibilmente attuale.

Gli Offlaga Disco Pax, come dicono loro stessi, sono stati “una cosa molto seria che non si è mai presa troppo sul serio” e questa leggerezza, unita al rigore delle loro scelte artistiche, ne ha alimentato un piccolo culto diventato sempre più significativo, perché “il tempo scorre lungo i bordi” di ciò che avrebbe potuto essere e di quello che non sarebbe stato mai.

Le canzoni di “Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)“, uscito nel marzo del 2005, hanno cambiato la vita di Enrico Fontanelli, purtroppo scomparso nel 2014, di Daniele Carretti e di Max Collini e forse oggi stanno cambiando anche quella di Mattia Ferrarini, il polistrumentista di Reggio Emilia che si è unito a Max e Daniele per aiutarli a riportare sul palco un pezzetto di storia della musica indipendente italiana.

24 Maggio: MILANO – MiAmi Festival

14 Giugno: FERRARA – Ferrara sotto le stelle – SOLD OUT

28 Giugno: SAVIGNANO S. RUBICONE (FC) – Il Rock è tratto Festival

05 Luglio: REGGIO EMILIA – Live in Chiostri Festival

09 Luglio: COLLEGNO (TO) – Flowers Festival (+ Murubutu + Dutch Nazari)

19 Luglio: VICENZA – Jamrock Festival

23 Luglio: TREVISO – Suoni di Marca Festival

31 Luglio: GRADISCA DI ISONZO (GO) – Onde Mediterranee Festival

07 Agosto: CASTELBUONO (PA) – Ypsigrock

09 Agosto: CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) – SEI Festival

10 Agosto: SPINETOLI (AP) – L’arte non è acqua Festival

14 Agosto: LAMEZIA TERME (CZ) – Color Fest