NOTHING BUT THIEVES: la nuova data del concerto è il 3 Aprile 2022 a Milano

Live Nation Italia comunica che la data di Nothing But Thieves attualmente prevista il 3 novembre 2021 al Fabrique di Milano sarà riprogrammata il 3 aprile 2022, sempre al Fabrique di Milano.

Queste le parole della band: “A malincuore dobbiamo annunciare che le date europee di The Moral Panic Tour si terranno a partire da marzo 2022. Non vediamo l’ora di tornare in alcuni dei nostri luoghi preferiti al mondo, ma come molti altri artisti, bloccati tra Covid e Brexit, dobbiamo aspettare ancora un po’. Quando ci vedremo però, lo faremo alla grande. Tutti i biglietti restano validi. Fino ad allora, tanto amore.”

NOTHING BUT THIEVES

Domenica 3 Aprile 2022 – MILANO

@ Fabrique Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/nbt2022

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento.



La band alternative rock inglese, a meno di un anno di distanza dal grande successo del loro terzo album Moral Panic, che ha raggiunto oltre 102 milioni di stream e ha vinto il Best Indie Act agli Awards 2021 di Global Radio, ha pubblicato il nuovo album Moral Panic II contenente cinque inediti, tra cui il singolo Futureproof prodotto da Richard Costey (Biffy Clyro, Haim, Foo Fighters).

Entrambi sono stati preceduti dall’EP “What Did You Think When You Made Me This Way” (2018), l’acclamato “Broken Machine” (2017), che si è posizionato alla #2 nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito, e il disco d’esordio “Nothing But Thieves” (2015).

Gli ultimi anni per i Nothing But Thieves sono stati ricchi di successi. Con oltre 1 milione di copie di album vendute, più di 950 milioni di stream e più di 165 milioni di streaming video ad oggi, hanno conquistato un pubblico fedele e ampio grazie al loro sound alternative rock di grande impatto, consolidandosi come una delle attuali migliori rock band al mondo. Hanno venduto 150 mila biglietti durante l’ultimo tour, il loro più grande nel Regno Unito fino ad oggi, che ha anche registrato il sold out per lo show all’Alexandra Palace di Londra. Inoltre, tutte le date del tour mondiale Broken Machine sono andate sold out.

Dopo aver calcato palchi prestigiosi come quelli del Lollapalooza, Voodoo Festival, I-Days e Coachella, la band capitanata da Conor Mason è pronta a tornare nel nostro paese per scaldare il pubblico con il nuovo album.

Mercoledi 24 Agosto 2022 – ROMANO D’EZZELINO (VI)

@ Ama Music Festival



