NOTHING BUT THIEVES in concerto il 26 febbraio 2024 a Milano

Oggi la band Nothing But Thieves ha annunciato il suo tour europeo nel 2024 e saranno protagonisti in Italia con un unico imperdibile appuntamento, lunedì 26 febbraio 2024 al Fabrique di Milano. La band pubblicherà il suo quarto album “Dead Club City” il prossimo 30 giugno.

NOTHING BUT THIEVES

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 2024 – MILANO – FABRIQUE

Prezzo biglietto: € 36,00 + diritti di prevendita

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3oZvoUQ

Oppure qui > ticketmasteritalia.46uy.net/rQGKd3



– Anteprima MyLiveNation da giovedì 15 giugno alle ore 10:00

– Vendita generale da venerdì 16 giugno alle ore10:00

Con testi di grande impatto sociale e un’abile capacità di progredire nel proprio sound e di sperimentare tra i diversi generi che li caratterizzano come band, i Nothing But Thieves hanno messo in mostra il loro sound più sonoro e sinistro e sono tornati con “Welcome to the DCC”, segnando un nuovo capitolo innovativo con il loro quarto disco “Dead Club City“, pubblicato il 30 giugno via RCA/Sony Music. Welcome to the DCC” ha raggiunto la A-List di Radio 1 e Radio X ed è diventato il brano più trasmesso della band fino ad oggi.

Il nuovo singolo “Overcome” è un brano pop epico con un pizzico di nostalgia, ma al contempo moderno e accattivante, tipico dei Nothing But Thieves. Sostenuto da una melodia anthemica e da sintetizzatori anni ’80, ilbrano si sviluppa fino a un ritornello euforico che cattura l’atmosfera dell’album e riecheggia i sentimenti di evasione, speranza e nuovi inizi. Il video diretto da Teeeezy C (Central Cee, Unknown T) offre un altro scorcio visivo di “Dead Club City” e ritrae la storia di evasione di una coppia all’interno della città, sullo sfondo di una performance live della band. Dicono; “Overcome si è sempre sentita come una canzone “buttale tue cose in una borsa e scappa”. Dead Club City (la città) sarebbe sicuramente allettante per una persona del genere. Tutti noi stiamo lottando contro qualcosa, quindi avere una canzone nell’album che descriva il motivo per cui qualcuno vorrebbe cambiare mi sembrava giusto”.

Attraverso l’imminente album di 11 tracce e i nuovi singoli “Overcome” e “Welcome to the DCC”, la band presenta il suo club per soli membri, grande quanto una città, “Dead Club City”. La tracklist e la narrazione complessiva dell’album sono formate da diversi personaggi e archi narrativi provenienti dalla città e dai suoi dintorni. È una coscienza condivisa? Un altro pianeta? Il prossimo deserto aziendale? Un paradiso? O un altro luogo? Progettate in modo creativo dalla stessa band, le storie, i temi e le connessioni di “Dead Club City” saranno rivelate nel periodo precedente l’album attraverso canzoni, video e opere d’arte.

Utilizzando il club come punto focale, è facile immaginare il significato reale di Dead Club City. Temi come la pubblicità, l’unità, la cultura di internet, l’industria musicale, l’invecchiamento e la politica, così come l’evasione e il cambiamento sono evidenziati dall’alienazione o dal privilegio di un club per soli soci.

