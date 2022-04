NICK CAVE & The Bad Seeds: quest’estate in concerto a Taranto e Verona

Protagonisti di uno dei più intensi and emozionanti concerti del pianeta, Nick Cave & The Bad Seeds torneranno in Europa nel 2022 per i loro primi show in 4 anni.

Nick Cave & The Bad Seeds annunciano la partecipazione al prossimo Medimex con un concerto che si terrà il 19 Giugno presso la Rotonda del Lungomare di Taranto. Diventano così due i concerti italiani di Nick Cave & The Bad Seeds in questo 2022 dopo il già annunciato show in programma all’Arena di Verona il prossimo 4 Luglio.

NICK CAVE & The Bad Seeds

Domenica 19 Giugno 2022 – Medimex – Taranto

Lunedì 4 Luglio 2022 – Arena di Verona – Verona

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/nickcave2022

Formatasi nel 1982 dopo la separazione dei The Birthday Party, la band conta ad oggi 17 album, da From Her To Eternity del 1984 all’ultimo album dei Bad Seeds “Ghosteen”, da molti considerati il loro migliore di sempre. Tra i più acclamati artisti in circolazione dalla critica, Nick Cave & The Bad Sees hanno venduto più di 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda per moltissimi artisti che hanno spesso fatto cover del loro lavoro e hanno citato la loro influenza.

Nick Cave & The Bad Seeds continuano a rimanere impareggiabili, soprattutto nelle loro esibizioni live che raggiungono sempre livelli di intensità altissimi. Ed è per questo che i loro concerti a Taranto e all’Arena di Verona rappresentano due eventi da non perdere per ogni appassionato di musica.

