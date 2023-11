NEGRAMARO a giugno in concerto negli stadi di Napoli e Milano

Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, con due imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia. Due stadi iconici: il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3QAUcNU

Dopo esser stata la prima band italiana ad aver varcato la soglia della Scala del calcio, con il concerto-evento realizzato a San Siro nel 2008, e a distanza di 6 anni dal precedente tour negli stadi italiani, la prossima estate i negramaro torneranno a San Siro e per la prima volta calcheranno il palco dello stadio napoletano, un regalo che i negramaro hanno voluto fare a tutti i loro fan, ma soprattutto ad una città a cui sono legati artisticamente e umanamente:

«La prima volta nello stadio Maradona di Napoli per noi corrisponde al sogno più grande della nostra vita. – racconta Giuliano Sangiorgi – Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo “cicerone” in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!».

I due appuntamenti segnano un nuovo inizio della band, dopo il trionfo del lungo tour estivo N20 – che ha registrato un sold out dopo l’altro in tutte le date – con cui Giuliano, Andro, Lele, Danilo, Ermanno e Pupillo hanno celebrato il ventennale di una storia unica, piena di vita e successi. Una storia che i Negramaro hanno immortalato nel docufilm evento “NEGRAMARO BACK HOME – ORA SO RESTARE” realizzato in occasione del N20 BACK HOME, la grande festa in musica sold out che si è tenuta lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE) con sul palco, al fianco della band, gli amici che hanno accompagnato il loro viaggio artistico: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello che con performance inedite e spettacolari hanno ripercorso la storia del gruppo realizzando un’esperienza che ha valicato i confini del concerto.

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, “NEGRAMARO BACK HOME – ORA SO TORNARE” sarà in programmazione nelle sale cinematografiche dei migliori cinema d’Italia il 6,7 e 8 novembre e sarà l’opportunità di rivivere le emozioni di N20 BACK HOME. Lì dove tutto ha avuto inizio, nella città che ha visto la celebrazione di una storia d’amicizia lunga vent’anni, nata nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresciuta attraversando l’Italia da Sud a Nord, condividendo tutta la vita possibile.

NEGRAMARO – Tour 2024

SABATO 15 GIUGNO NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

SABATO 22 GIUGNO MILANO – STADIO SAN SIRO