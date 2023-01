Nada @Arci Bellezza Milano – 14 gennaio 2023

Articolo di Stefania Clerici | foto di Rossella Mele

Spiritualità e misticismo, semplicità e riflessioni, amore e tormento: dicotomie non banali che caratterizzano le vite di molti e che molto bene la cantautrice e artista Nada ha raccontato nel corso della sua carriera. “La paura va via da sé, se i pensieri brillano” è il titolo del suo nuovo album, presentato sabato all’Arci Bellezza accompagnata sul palco da Andrea Mucciarelli alla chitarra, Francesco Chimenti al basso, Franco Pratesi alle tastiere e Luca Cherubini Celli alla batteria, che apre il pensiero alla possibile felicità, con poco.

Nada in concert at Arci Bellezza in Milano foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Un percorso artistico vivo e tormentato, fatto di alti e bassi, principalmente per un vissuto difficile a partire dalla famiglia, con la figura della madre Viviana, che soffriva di depressione e che però l’ha condotta verso il mondo della musica, come ben ha raccontato Nada nella sua autobiografia edita nel 2008 “Il mio cuore umano”, da cui RaiUno ha tratto la fiction “La bambina che non voleva cantare”. E poi ancora le riflessioni sulla vita, i sentimenti e le emozioni, con uno suardo verso l’ignoto e la speranza: lo start del concerto di sabato è tutto dedicato all’ultimo album, con una carrellata di pezzi nuovi In mezzo al mare, Un viaggio leggero, Banane City e Chi non ha. Ha poi inizio un tuffo a ritroso con Disgregata e Guardami negli occhi, tratte da E’ un momento difficile tesoro, cui seguono Luna in piena e Correre.

Tra un pezzo e l’altro Nada si racconta al suo pubblico, accorso al Bellezza per un sold out annunciato da settimane. Con sincerità afferma “Canto canzoni tristi sì, ma sono un’anima felice… la mia vita è bella!”. Strappa più di un sorriso alla folla prima di tornare nella decadente Oscurità, per poi regalarci dei pezzi che vengono dal passato come Chiedimi quello che vuoi, Senza un perché e Dove sono i tuoi occhi.

Nada in concert at Arci Bellezza in Milano foto di Rossella Mele per www.rockon.it

La sala antica del circolo Bellezza attende con trepidazione i brani più famosi, eppure prima del gran finale Nada ci tiene a terminare il racconto di La paura va via da sé, se i pensieri brillano, con Io ci sono e Tu non mi chiedi mai di me, in un alternanza di sentimenti ed emozioni: gioia, inquietudine, amore, paura, lo Ying e lo Yang che alberga in ogununo di noi vengono messi a nudo e semplicemente condivisi.

Sulle tante attese Ma che freddo fa e Amore disperato dalle prime alle ultime file si canta in un rito collettivo dal sapore vintage, ma tanto vero e presente per l’attualità delle tematiche che non sanno mai di muffa. Essere rock nell’anima e nell’attitudine è anche questo: e Nada nella sua totale autenticità e immediatezza è una che arriva dritta al cuore. Basta poco, o forse solo “Nada” e un concerto per stare davvero bene.

La scaletta del concerto di Milano

Cry

In mezzo al mare

Un viaggio leggero

Banane City

Chi non ha

Disgregata

Guardami negli occhi

Luna in piena

Correre

Oscurità

Chiedimi quello che vuoi

Senza un perché

Dove sono i tuoi occhi

Noi resteremo uniti

Encore:

Io ci sono

Tu non mi chiedi mai di me

Ma che freddo fa

Amore disperato

All’aria aperta