MUSE + Royal Blood in concerto a Luglio negli stadi di Roma e Milano

A meno di due settimane dalla pubblicazione del nuovo album “Will Of The People“ (che ha debuttato al primo posto della classifica album italiana, unici artisti internazionali ad aver raggiunto questo risultato in Italia nel 2022 oltre ad Harry Styles) ecco l’annuncio che tutti i fan della band inglese aspettavano: il nuovo grande spettacolo dei MUSE arriva finalmente nel nostro Paese, con due imperdibili appuntamenti del Will Of The People World Tour:

Martedì 18 Luglio 2023 – Roma, Stadio Olimpico

Sabato 22 Luglio 2023 – Milano, Stadio San Siro

Special Guests: ROYAL BLOOD

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://bit.ly/muse2023

su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/muse23

Presale MyLiveNation dalle 10.00 di giovedì 15 settembre

Vendite generale dalle ore 10.00 di venerdì 16 settembre

Il tour mondiale farà tappa anche in UK, oltre che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera e toccherà i più importanti stadi del continente. Riconosciuti universalmente come una delle migliori live band del mondo, i Muse hanno da sempre prodotto degli show grandiosi, innovativi e unici nel loro genere: Will Of The People tour del 2023 negli stadi che arriverà anche in Italia non farà eccezione.

Very special guest delle date del 2023, comprese le due in Italia, saranno i ROYAL BLOOD. Il duo inglese, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, tornerà quindi – a fianco dei Muse – nel nostro Paese dopo la data a giugno 2022 all’Alcatraz di Milano.

La band vincitrice due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards e non solo ha pubblicato il 25 agosto il suo nuovo album “WILL OF THE PEOPLE”, che ha debuttato al primo posto in diversi Paesi, tra cui UK, Italia, Francia, Finlandia e Svizzera.

L’album, che ha riscosso un ampio consenso da parte della critica per la sua ambizione e per la sua riflessione su un mondo in continuo mutamento, contiene 10 tracce interamente autoprodotte dai Muse stessi.

MUSE + Special Guests: ROYAL BLOOD

Martedì 18 Luglio 2023 – Roma, Stadio Olimpico

Sabato 22 Luglio 2023 – Milano, Stadio San Siro



Biglietti in vendita

su Ticketone > https://bit.ly/muse2023

su Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/muse23

Presale MyLiveNation dalle 10.00 di giovedì 15 settembre

Vendite generale dalle ore 10.00 di venerdì 16 settembre

18 LUGLIO 2023 – ROMA – STADIO OLIMPICO

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

22 LUGLIO 2023 – MILANO – STADIO SAN SIRO

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 70,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 50,00 + diritti di prevendita

3° anello verde numerato: € 40,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 40,00 + diritti di prevendita