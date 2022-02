MOTTA: parte il 31 marzo da Bologna il nuovo tour nei club

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e visto il protrarsi della situazione non definitiva e non chiara per la musica dal vivo in Italia, il tour nei club di Motta, previsto per inizio marzo, viene riprogrammato e posticipato di un mese e partirà il 31 marzo da Bologna.

Il tour è organizzato da Locusta Booking, di seguito il calendario delle nuove date ad oggi confermate:

MOTTA – Tour 2022

31-marzo Bologna Locomotiv

01-aprile Brescia Latteria Molloy

02-aprile Pordenone Capitol

08-aprile Roncade (TV) New Age

16-aprile Livorno The Cage

17-aprile Cesena Vidia

19-aprile Torino OGR

22-aprile Perugia Urban

23-aprile Pistoia H2NO

29-aprile Firenze Viper



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/motta2022

Motta tornerà in tour nei principali club d’Italia con il set in full band, per presentare dal vivo il suo percorso musicale iniziato, come solista, nel 2016 con l’album d’esordio “La Fine dei Vent’Anni” (Premio Speciale PIMI per il migliore album d’esordio, Targa Tenco come miglior opera prima), proseguito nel 2018 con “Vivere o morire” (Targa Tenco per la categoria miglior disco in assoluto) e nel 2021 con “Semplice”, il suo terzo album.

Lo spettacolo dal vivo di Motta è senza ombra di dubbio uno degli show live più acclamati da pubblico e critica e il cantautore è impaziente di tornare nei locali che rappresentano, per lui, quasi un ritorno a casa.

Insieme a Motta (voce, chitarra acustica e percussioni), saliranno sul palco Cesare Petulicchio (batteria), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Carmine Iuvone (violoncello), Matteo Scannicchio (tastiere/elettronica) e Francesco Chimenti ( basso/violoncello).