MILLE, annunciate le date del tour estivo: si parte dal Parma Pride

Dopo il successo del tour autunnale, che ha registrato numerosi sold out MILLE torna dal vivo quest’estate, portando la sua energia sui palchi dei principali festival del nostro paese.

L’avventura di MILLE, iniziata con il suo primo album solista “Risorgimento” (TAIGA / ADA Musica Italy) continua a guidarci in un viaggio fatto di emozioni e sonorità uniche. Sul palco MILLE interagisce quasi teatralmente con lo spazio, coinvolgendo il pubblico e facendolo cantare a squarciagola, grazie a una voce graffiante e a uno stile visivo inconfondibile, capace di unire forza e delicatezza.

Risorgimento raccoglie due anni di scrittura intensa, intrecciando rock, punk ed elettronica, con uno sguardo sempre personale, capace di fondere leggerezza e profondità, ironia e disincanto. Risorgimento non è solo un riferimento storico, ma il simbolo di una rinascita interiore, di un desiderio di trasformazione che percorre tutto l’album.

Il tour estivo della cantautrice italiana prenderà il via il 16 maggio dal palco del Parma Pride, per poi proseguire il 23 con un live al MI AMI.

16 Maggio – Parma – PARMA PRIDE

23 Maggio – Milano – MI AMI

19 Giugno – Padova – PADOVA PRIDE VILLAGE

20 Giugno – Reggio Emilia – LIVE IN CHIOSTRI

1 Luglio – Roma – SPRING ATTITUDE WAVES

2 Luglio – Ostuni (BR) – SHEROCCO FESTIVAL

3 Luglio – Teramo – REMIND FESTIVAL

4 Luglio – Soliera (MO) – ARTIVIVE

5 Luglio – Riccione (RN) – ALBE IN CONTROLUCE

18 Luglio – Arezzo – MEN/GO

24 Luglio – Lanzo Torinese (TO) – ‘L ROC FESTIVAL

30 Luglio – Genova – LILITH FESTIVAL

1 Agosto – Camigliatello Silano (CS) – BE ALTERNATIVE FESTIVAL

18 Agosto – Marina di Ravenna (BS) – WOODSTOCK BEACH FESTIVAL

10 Settembre – Acquaviva (SI) – LIVE ROCK FESTIVAL

17 Ottobre – Ascoli Piceno – APP FESTIVAL