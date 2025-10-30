MILES KANE: a febbraio 2026 in concerto a Milano e Roma

Arriva in Italia Miles Kane con due nuovi appuntamenti sabato 21 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio 2026 all’Orion di Roma.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3X3mbbv

Reduce da una serie di affascinanti date soliste negli in-store in Inghilterra, il 17 ottobre Miles Kane ha pubblicato il suo sesto album in studio, Sunlight In The Shadows.



Prodotto da Dan Auerbach dei The Black Keys, Sunlight In The Shadows è composto da 12 brani di rock n roll psichedelico. Ricco di chitarre lussureggianti e stridenti e pieno zeppo di hook, l’album si muove delicatamente sul confine tra rock grezzo ed energico e anthem rilassati, il tutto con un tocco della caratteristica chitarra tremolo di Miles e un sacco di divertimento.

“Tutte le strade, in oltre 20 anni, hanno portato qui”, dice Miles del percorso che ha portato alla creazione di Sunlight In The Shadows. “Dan e io amiamo mescolare T. Rex, Motown e The Easybeats e il risultato è questo disco. Quando chiacchieravamo e condividevamo riferimenti, eravamo così simili nei gusti che era spaventoso e si può sentire quella passione condivisa attraverso la musica. Non vedo l’ora di portarlo in tour. È un album che deve essere suonato dal vivo”.

Collaborando con una serie di musicisti incredibili per il disco, Kane e Auerbach hanno scritto le undici canzoni originali dell’album con il contributo di Pat McLaughlin, Daniel Tashian e il batterista dei Black Keys Patrick Carney. Auerbach canta i cori e suona in ogni traccia, come parte dell’esercito di chitarristi del disco insieme a Tom Bukovac, il chitarrista Nick Bockrath dei Cage The Elephant e Barrie Cadogan dei futuristi garage britannici Little Barrie.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3X3mbbv