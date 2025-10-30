Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

MILES KANE: a febbraio 2026 in concerto a Milano e Roma

Published

Arriva in Italia Miles Kane con due nuovi appuntamenti sabato 21 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio 2026 all’Orion di Roma.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3X3mbbv

Reduce da una serie di affascinanti date soliste negli in-store in Inghilterra, il 17 ottobre Miles Kane ha pubblicato il suo sesto album in studio, Sunlight In The Shadows.

Prodotto da Dan Auerbach dei The Black Keys, Sunlight In The Shadows è composto da 12 brani di rock n roll psichedelico. Ricco di chitarre lussureggianti e stridenti e pieno zeppo di hook, l’album si muove delicatamente sul confine tra rock grezzo ed energico e anthem rilassati, il tutto con un tocco della caratteristica chitarra tremolo di Miles e un sacco di divertimento. 

“Tutte le strade, in oltre 20 anni, hanno portato qui”, dice Miles del percorso che ha portato alla creazione di Sunlight In The Shadows. “Dan e io amiamo mescolare T. Rex, Motown e The Easybeats e il risultato è questo disco. Quando chiacchieravamo e condividevamo riferimenti, eravamo così simili nei gusti che era spaventoso e si può sentire quella passione condivisa attraverso la musica. Non vedo l’ora di portarlo in tour. È un album che deve essere suonato dal vivo”.

Collaborando con una serie di musicisti incredibili per il disco, Kane e Auerbach hanno scritto le undici canzoni originali dell’album con il contributo di Pat McLaughlin, Daniel Tashian e il batterista dei Black Keys Patrick Carney. Auerbach canta i cori e suona in ogni traccia, come parte dell’esercito di chitarristi del disco insieme a Tom Bukovac, il chitarrista Nick Bockrath dei Cage The Elephant e Barrie Cadogan dei futuristi garage britannici Little Barrie.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3X3mbbv

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Migliori Foto Concerti 2024 Migliori Foto Concerti 2024

Musica

Le migliori fotografie scelte dalla redazione dei concerti 2024

Le migliori fotografie dei migliori concerti 2024 immortalati dai fotografi di RockOn.it

28/12/2024

Reportage Live

MILES KANE a Milano: concerto a tempo – troppo – determinato

Il cantautore inglese porta sul palco One Man Band - il suo tour - con uno spettacolo one man show

11/04/2024

Musica

MILES KANE: ad aprile in concerto a Milano, Roma, Bologna e Padova

Il cantante e chitarrista Miles Kane annuncia il suo ritorno in Italia col suo solo show elettrico per quattro appuntamenti, e sarà di scena...

25/10/2023
Miles Kane Miles Kane

Reportage Live

MILES KANE + Oracle Sisters: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Miles Kane live ai Magazzini Generali ad Aprile 2022

25/04/2022