MIKA – The Magic Piano Tour: da settembre in concerto a Verona, Firenze, Bari, Milano e Roma

È uno dei più originali cantautori pop di questa generazione: MIKA è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale tour per l’Italia, in partenza a settembre 2022, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners.

MIKA – The Magic Piano Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mika2022



Verona (grande anteprima, settembre 2022)

Arena Di Verona

Teatro Filarmonico

Le date verranno comunicate entro il 12 febbraio



Firenze

21 settembre 2022 – Teatro Verdi

22 settembre 2022 – Nelson Mandela Forum



Bari

25 settembre 2022 – Teatro Petruzzelli

26 settembre 2022 – Pala Florio



Milano

29 settembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi

30 settembre 2022 – Mediolanum Forum



Roma

3 ottobre 2022 – Auditorum Parco Della Musica

4 ottobre 2022 – Palazzo Dello Sport



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mika2022

Biglietti in vendita dalle ore 12.00 di martedì 8 febbraio

Mika in concerto a Padova, foto di Emanuela Vigna per www.rockon.it

MIKA – THE MAGIC PIANO è molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata a Settembre 2022 con una grande anteprima all’Arena di Verona, il tempio italiano della musica nel mondo, e al Teatro Filarmonico di Verona.

La connessione tra artista e pubblico, l’energia e l’intensità delle performance non mancheranno nel set teatrale così come nelle arene, ma le vibes saranno diverse e sempre nuove.

Nello spettacolo a teatro, pensato appositamente per questo tour, la scena sarà essenziale, la dimensione contenuta, con più dialoghi e arrangiamenti acustici. Lo show delle arene richiama quello che MIKA porterà in giro per il mondo (tra le altre date, Montreal -Bell Centre Arena- il 9 aprile e Coachella il 15 e 22 aprile) ma arricchito e integrato per l’occasione, con la presenza di un palco satellite che lo avvicinerà al pubblico e gli darà modo di riservare ai fan sorprese spettacolari.

Comune denominatore sarà il piano magico di MIKA, al centro di entrambi gli spettacoli: amico fedele, compagno di creazioni sin dalla adolescenza, narratore di storie, scatola magica di un’esplosione di colori, idee, follie.

Foto di Emanuela Vigna